Cine este Radu Micu de la Chefi la cuțite 2021, sezonul 9. Concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu este prietenul lui Mihai Bendeac

Radu Micu în vârstă de 38 de ani este de meserie actor, însă este pasionat și de bucătărie. Încurajat de prietenul și colegul său de breaslă, Mihai Bendeac, artistul a participat în audițiile Chefi la cuțite și a ajuns în echipa lui Florin Dumitrescu.

Cine este Radu Micu de la Chefi la cuțite 2021

Actorul este căsătorit de 14 ani și are doi copii, un băiat în vârstă de 14 ani și o fetiță de doar trei ani, despre care spune că sunt cele mai mari realizări din viața sa.

Îndrăgostit de bucătărie, Radu Micu s-a prezentat în audițiile Chefi la cuțite cu un preparat inedit și a reușit să-i impresioneze pe jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. El a gătit un desert din anul 1841, rețetă publicată într-o carte de bucate scrisă de Mihail Kogălniceanu și Costache Negruzzi, pe care a denumit-o „Trei scuze doi tocmagi împărățești căzuți în pădure”.

Radu Micu la Chefi la cuțite

„ Am emoții tocmai pentru că nu sunt într-un rol. În pandemie, după ce s-au închis teatrele, am început să caut niște rețete un pic mai vechi, să văd ce gusturi existau înainte. Am aflat că în Moldova prima carte de bucate a fost scrisă de Mihail Kogălniceanu și de Costache Negruzzi și am zis că trebuie să o am.

Mă fascinează să știu ce au mâncat oamenii în trecut, mai ales că sunt cu totul și cu totul alte gusturi. Un ingredient care se găsea în absolut toate farfuriile din perioada respectivă era fumul. Mie îmi place bucătăria pentru că vorbește despre un popor mai bine decât ar putea să o facă orice diplomat”, a spus Radu Micu în audițiile Chefi la cuțite.

Radu Micu a intrat în echipa lui chef Florin Dumitrescu

Radu Micu a dezvăluit că pandemia i-a afectat activitatea și a decis să caute și să descopere rețete vechi românești. „Mie îmi place bucătăria în sine fiindcă mi se pare că vorbește despre o țară mai mult decât poate să o facă orice diplomat. O asemănare între bucătărie și actorie? Cred că e foarte important să le faci pe amândouă relaxat, din plăcere”, a explicat actorul.

Radu Micu a intrat în echipe

Prietenul din facultate al lui Mihai Bendeac a trecut în etapa următoare după ce a primit două cuțite din partea juraților. În bootcamp, actorul s-a descurcat la fel de bine și l-a convins pe chef Florin Dumitrescu că merită un loc în echipa lui.