Cine este Raluca Bădulescu. Biografie: Vârstă, studii, carieră, familie. Cu ce se ocupă iubitul vedetei

Raluca Bădulescu se numără printre cele mai stilate prezențe din showbiz-ul românesc. Vedeta este jurat în emisiunea „Bravo, Ai stil!” încă din 2016, când s-a difuzat primul sezon al show-ului Kanal D.

Biografie Raluca Bădulescu

Raluca Bădulescu s-a născut în anul 1974, în București și a absolvit Liceul Sfântul Sava din capitală, dar și Facultatea de Litere, în cadrul Universității București.

Înainte să devină cunoscută în showbiz, Raluca Bădulesc a avut un job la care puțini s-ar fi așteptat. Celebra vedetă de televiziune a fost profesoară de limba română și engleză la un liceu din Capitală. După ce a realizat că profesia de dascăl nu i se potrivește, Raluca Bădulescu a început să lucreze într-o companie petrolieră, unde a activat pentru mai bine de opt ani.

„Am observat că tineretul nu mai pune astăzi mare preț pe școală. Nu știu dacă este importantă neapărat pentru că urmând o facultate îți poți găsi meseria ideală. Eu am terminat Facultatea de Litere, aș fi putut fi profesoară de română și engleză, aș fi putut să lucrez la Resurse Umane.

Eu am lucrat chiar în cadrul companiei naționale a petrolului ca trader de produse petroliere. Am fost nehotărâtă! Însă toate aceste cunoștințe pe care le acumulezi în anii de liceu, în anii de facultate, toate te ajută să te dezvolți, să înțelegi altfel lumea din jurul tău, să te raportezi altfel la situațiile pe care le întâlnești(...)

Eu îi încurajez pe cei care vor să facă școală, indiferent de cariera lor ulterioară pe care și-o aleg. Important este că ți se deschid altfel orizonturile, poți face alte alegeri în viață”, a spus Raluca Bădulescu la „40 de întrebări cu denise Rifai”.

Cine este și cu ce se ocupă iubitul Ralucăi Bădulescu

Raluca Bădulescu a avut o căsnicie de 13 ani cu Florin Stamin, cu care susține că se înțelege bine chiar și în prezent. Cei doi au ales însă să divorțeze și au mers pe drumuri diferite. Raluca Bădulescu s-a îndrăgostit iremediabil de un bărbat cu 20 de ani mai tânăr decât ea, susținând că iubirea nu ține cont de vârsta pe care o ai.

„Sunt într-o perioadă foarte frumoasă, dar ce să spun mai mult de atât? Dacă m-a lovit pe mine la 40 și… Eu am «48, going on 28», haideți să revenim, 48 mergând pe 28! Când te lovește dragostea, te-a lovit! Cum adică tu crezi că nu te mai lovește la 25? Ești atât de tânăr, că o să te mai lovească dragostea de nu știu câte ori în viața asta, o să te ia prin surprindere. O să vină ca un fulger și asta este! N-o să mai vii aici să mă întrebi pe mine, o să fii ocupat cu gagică-ta acasă!”, a declarat Raluca Bădulescu pentru CANCAN.

Iubitul Ralucăi Bădulescu se numește Rareș și are 26 de ani. Tânărul a absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie și este medic anatomopatolog.

Cine este Raluca Bădulescu. Biografie: Vârstă, studii, carieră, familie. Cu ce se ocupă iubitul vedetei [Sursa foto: Instagram ]

Cum arată fiul Ralucăi Bădulescu

Raluca Bădulescu se mândrește cu un fiu care îi seamănă perfect atât ei, cât și tatălui său, modelul Vali Pungă. Alex, fiul Ralucăi Bădulesc, este student la Academia de Studii Economice din București.

„El este soarele întregii familii, este singurul copil din familia noastră, așa că noi, cu toții, gravităm în jurul lui. Noi încercăm să fim prietenii lui mai mult decât părinți; relaționăm cu el din postura de prieteni, ne înțelegem foarte bine, ne străduim să ținem pasul cu el. Asta este esența, noi să ținem pasul cu el, noi să ne adaptam dorințelor”, a declarat Raluca Bădulescu pentru viva.ro.

