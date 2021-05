In articol:

Cine este Rareș Ionel Trufea, semifinalistul de la Românii au Talent 2021. Concurentul a primit al doilea Golden Buzz din sezonul 11.

Cine este Rareș Ionel Trufea, semifinalistul de la Românii au Talent 2021

Smiley și Pavel Bartoș au apăsat butonul auriu.

Rareș Ionel Trufea este un tânăr din Vaslui, care studiază la un liceu de arte şi a venit la preselecţiile de la Românii au Talent 2021 cu gândul de a lua trei de ”DA” pentru a trece în etapa următoare. Însă, talentatul muzician a primit un buton auriu, care l-a propulsat direct în semifinala Românii au Talent 2021.

Rareș Ionel Trufea, semifinalist la Românii au Talent 2021[Sursa foto: Captură YouTube]

”La Românii au Talent am venit pentru experiență. Îmi doresc să trăiesc această experiență. Mă numesc Trufea Rareș Ionel, am 16 ani și sunt în clasa a 11 a și sunt din Vaslui, însă fac liceul de arte în Piatra Neamț, iar ca instrument de performanță fac pian. Totul a început de la cinci ani jumate, atunci tatăl meu a dat cu lingura într-un pahar, air eu am recunoscut nota emisă de pahar, iar el a văzut atunci în mine un viitor muzician.

Tatăl meu acum este pensionar, dar a fost solist vocal toată viața lui, iar mama este plecată în Italia, are grijă de o bătrânică. Este greu fără mama mea și ei îi este greu fără mine, dar știu foarte bine că a plecat ca să mă întrețină la școală și ca să îmi ofere un viitor.” , a spus Rareș Trufea în preselecţii.

Rareș Ionel Trufea, semifinalist la Românii au Talent 2021[Sursa foto: Captură TV]

Smiley și Pavel Bartoș au apăsat Golden Buzz

Smiley și Pavel Bartoș i-au luat-o înainte Andrei și au apăsat Golden Buzz: ”Bravo nene al nostru ești”, i-a spus Smiley lui Rareș, după ce a apăsat butonul de aur.

Andra a fost profund impresionată de talentul lui Rareş, însă nu a mai apucat să apese Golden Buzz, fiindcă cei doi prezentatori i-au luat-o înainte: ”Rareș a cântat superb! Mai aveam puțin și eu voiam să apăs acest buton. M-a impresionat interpretarea lui matură. Este exact cum îmi doresc eu să aud cântăreții din ziua de astăzi”, a spus Andra.

Românii au Talent 2021[Sursa foto: Captură TV]

Cine sunt concurenţii din semifinala Românii au Talent 2021

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2021. 10 dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 14 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

Cei ZECE concurenţi care au fost trimişi direct în SEMIFINALĂ fiindcă au primit GOLDEN BUZZ sunt: Filip Cioc, Rareş Trufea, Remi Martin, Gim, Daria Batschi, Ana-Maria Mărgean, Ruslana Krutas, Art of Robots, Raisa Chiribuţă şi Elena Gatcin.

Cei 14 care au fost aleşi de către juriu şi prezentatori pentru a merge mai departe în SEMIFINALĂ sunt: Acro Mystic Duo, Maria Rădeanu, Narcisa din Bucovina, Sara Smighelschi, Duo Turkeev, Dean Bowman, Dragoş Pădeanu, Bianca Purice, Dorinel şi Costel Cutiuţă, Cosmin Adrian şi iubita sa, Louise, Simion R. Ştefan, Magitot, Andrii și Bogdan Kalashnyk şi Rianna Rusu.