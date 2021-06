Cine este Rareș, iubitul Roxanei Ghiță de la Survivor România. Cei doi au o relație cu multe despărțiri și împăcări

In articol:

Roxana Ghiță de la Survivor și Rareș s-au despărțit și împăcat de mai multe ori. Ultima dată ei și-au spus "adio" chiar înainte ca războinica să plece în Republica Dominicană.

Roxana Ghiță și iubitul ei, o relație cu multe împăcări și despărțiri

Roxana Ghiță și iubitul ei Rareș formează din nou un cuplu[Sursa foto: Instagram]

Roxana Ghiță și Rareș sunt fericiți în prezent, însă relația lor a fost zguduită de mai multe împăcări și despărțiri. Cei doi au încheiat relația chiar înainte ca războinica să plece în competiția Survivor și a recunoscut cât de mult a suferit.

"Înainte să plec la Survivor am hotărât să încheiem relația, gândindu-ne că statutul de cuplu nu ține doi oameni împreună. În iarnă am trecut amândoi printr-o perioadă tulbure și ne-ar fi afectat mult să rămânem împreună. El a fost una dintre persoanele la care mă gândeam zilnic la Survivor, dar nu într-un mod neapărat… romantic.", a spus Roxana Ghiță.

Citeste si: Iubitul Roxanei Ghiță, gelos după ce Andrei de la Survivor România a sărutat-o! Cum se înțeleg cei doi: „Mi se pare sexy chiar și modul în care gândește”

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

În timpul competiției, Roxana s-a simțit atrasă de colegul ei Andrei Dascălu, cu care a și recunoscut că a avut o chimie și au fost surprinși plimbându-se dinguri pe plajă, în Republica Dominicană. Apropierea de Andrei nu a fost văzută cu ochi buni de iubitul ei, Rareș, care este gelos pe războinic. De altfel și Jador i-a făcut unele avansuri Roxanei, însă ea spune că au fost doar niște glume pe care Rareș le-a înțeles.

„În legătură cu Andrei, cred că a fost puțin gelos, mai ales că eram în emisiune și nu puteam să vorbim. Totuși, știu că își dorea să fiu fericită cu orice preț și dacă la momentul respectiv m-ar fi înveselit o relație (de orice fel) cu Andrei, s-ar fi bucurat și Rareș pentru mine.

Când vine vorba de Jador are foarte mare încredere. E conștient (n.r.-

Rareș) că nu aș face nimic și și-a dat seama deja că între noi doi sunt multe glume. Chiar au vorbit și ei la telefon, a fost super amuzant. I-a cunoscut și pe Războinici și se înlege foaarte bine cu ei.", a spus Roxana Ghiță.

Citeste si: "Rareș sau Jador?". Internauții au pus-o în dificultate pe Roxana Ghiță. Ce răspuns a dat Războinica

Cine este Rareș, iubitul Roxanei Ghiță de la Survivor România

Roxana Ghiță și iubitul ei, Rareș[Sursa foto: Instagram]

După ce a fost eliminată de la Survivor pe motive medicale, Roxana s-a întors în brațele fostului iubit. Rareș, cel care a reușit să o cucerească pe războinică, este programator, dar cântă și la pian. Cei doi locuiesc împreună, după cum a povestit Roxana Ghiță.

„Am adoptat vara trecută o pisică, iar acum eu mi-am dorit câine. Deci locuim toți patru- noi doi și două animale. Mă gândesc, în ritmul ăsta cu ce animal nou o să conviețuim vara viitoare (râde). Sincer vă spun că Rareș e o persoană minunată, de care eu m-am îndrăgostit în adevăratul sens al cuvântului. Vouă, fetelor, vă spun atât: noi toate avem nevoie de un băiat ca Rareș în viața noastră!', a adăugat Roxana Ghiță.