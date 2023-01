Cine este Rareș Prisacariu, primul Golden Buzz de la Românii au Talent 2023. Smiley și Bartoș au apăsat pe butonul auriu

In articol:

Cine este Rareș Prisacariu, semifinalistul de la Românii au Talent 2023. Smiley și Bartoș au apăsat pe butonul auriu și a trimis concurentul în semifinala de la Românii au Talent, sezonul 13.

Rareș de la Românii au Talent 2023 este un băiețel de șapte ani, care este elev, dar studiază și actoria la Școala de Artă Populară din Botoșani.

Simpaticul concurent de la Românii au Talent, sezonul 13, i-a impresionat pe jurați și spectatori în audiții la Românii au Talent 2023 cu un monolog destul de profund pentru un băiețel de șapte ani.

„Mă numesc Rareș Andrei Prisacariu, am împlinit 7 ani și vin din „Leagănul culturii”, de la Botoșani. Vă invit pe toți cu mare drag la Botoșani pe meleagurile sfinte ale lui Mihai Eminescu, la Ipotești.

Până acum cred că am citit vreo 200 de cărți. Am citit foarte mult de mic și am învățat cât de important este cititul pentru că cititul te face din ce în ce mai înțelept.

Autorul meu preferat este Mihai Eminescu. L-am descoperit pe Mihai Eminescu prin genialitatea lui, prin poeziile lui, prin operele lui de artă. Pe mine mă emoționează foarte mult...cuvintele sunt la fel de actuale și pe vremea noastră.

Oamenii nu își iubesc țara, Eminescu vrea să îi îndemne pe oameni să-și iubească țara. Acest îndemn este la fel de actual și în vremea noastră. Toți oamenii să nu se mai prefacă că își iubesc țara. Eu sunt prea mic ca să judec oamenii. Dacă în țara noastră ar exista numai oameni înțelepți, atunci nu mai este de schimbat nimic. Investiția în educație este soluția.”, a mărturisit Rareș în audiții la Românii au Talent, sezonul 13.

Deși nu visa că va ajunge la Românii au Talent 2023, Rareș Prisacariu s-a calificat în semifinala de la Românii au Talent, sezonul 13, după ce Smiley și Pavel Bartoș au apăsat Golden Buzz și l-au trimis pe copil direct în semifinala concursului.

„La Românii au Talent nici nu visam să vin. Mama m-a înscris la preselecții și când am auzit că o să trec mai departe m-au trecut toți fiorii. Mi s-a urcat sângele la cap de bucurie”, a mai spus Rareș.

După un val de emoții din partea juraților, a prezentatorilor, dar și a publicului prezent în sala de audiții de la Românii au Talent 2023, Smiley și Bartoș s-au pus de acord să apese pe butonul auriu și să îl trimită pe copil în semifinala de la Românii au Talent, sezonul 13.

„Pur și simplu ne-a uns pe suflet. A trebuie să vină un copil să ne aducă cu picioarele pe pământ pe toți patroiții de ocazie.

Doamnelor și domnilor, vă spun cu mândrie că Rareș este președintele țării Românii au Talent!”, a spus Pavel Bartoș.

Rareș nu se aștepta să primească Golden Buzz la Românii au Talent: „Golden Buzz-ul înseamnă foarte mult pentru mine. Înseamnă că e un moment de fericire totală pentru mine și pentru mama”, a mărturisit Rareș, vizibil emoționat.

