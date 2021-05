In articol:

Cine este Rareș Trufea, FINALISTUL de la Românii au Talent 2021.

Concurentul a primit al doilea Golden Buzz din sezonul 11. Smiley și Pavel Bartoș au apăsat butonul auriu.

Tânărul concurent are şansa să câştige marele premiu în valoare de 120. 000 de euro.

Cine este Rareș Trufea, FINALISTUL de la Românii au Talent 2021

Rareș Ionel Trufea este un tânăr din Vaslui, care studiază la un liceu de arte şi a venit la preselecţiile de la Românii au Talent 2021 cu gândul de a lua trei de ”DA” pentru a trece în etapa următoare. Însă, talentatul muzician a primit un buton auriu, care l-a propulsat direct în semifinala Românii au Talent 2021.

Citeste si: Când va avea loc finala de la Românii au Talent 2021? Vezi pe ce dată se va afla câştigătorul sezonului 11

Acum, Rareş Trufea a ajuns în finala de la Românii au Talent 2021, după ce publicul l-a votat în prima semifinală live, unde Rareş a interpretat piesa "Someone You Loved" cu voce şi pian.

"Sunt foarte fericit că am ajuns aici. Pentru mine este cam cea mai mare realizare pe care am avut-o până acum. Când am auzit acel zgomot nu mă gândeam că este de la confettiile respective, chiar am rămas foarte surprins. Este un lucru mare să te vadă toată ţara la televizor cum ai luat Golden Buzz-ul şi totul este aurit în jurul tău, iar toată lumea te aplaudă şi te felicită. Cred că doar o dată în viaţă se întâmplă să primeşti un aşa cadou... Este un salt uriaş în cariera mea şi ăsta este doar începutul", a spus Rareş Trufea în semifinala de la Românii au Talent 2021.

Rareș Ionel Trufea, FINALIST la Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Rareş Trufea: "Este greu fără mama"

Rareş Trufea a povestit în preselecţiile de la Românii au Talent 2021 că îi este foarte greu fără mama sa, care este plecată la lucru în Italia şi pe care nu a mai văzut din anul 2019.

Finalişti Românii au Talent 2021! Cine sunt cei cinci concurenţi din prima semifinală, care s-au calificat în finala sezonului 11 FOTO

”La Românii au Talent am venit pentru experiență. Îmi doresc să trăiesc această experiență. Mă numesc Trufea Rareș Ionel, am 16 ani și sunt în clasa a 11 a și sunt din Vaslui, însă fac liceul de arte în Piatra Neamț, iar ca instrument de performanță fac pian. Totul a început de la cinci ani jumate, atunci tatăl meu a dat cu lingura într-un pahar, air eu am recunoscut nota emisă de pahar, iar el a văzut atunci în mine un viitor muzician.

Tatăl meu acum este pensionar, dar a fost solist vocal toată viața lui, iar mama este plecată în Italia, are grijă de o bătrânică. Este greu fără mama mea și ei îi este greu fără mine, dar știu foarte bine că a plecat ca să mă întrețină la școală și ca să îmi ofere un viitor.”, a spus Rareș Trufea în preselecţii.

Rareș Ionel Trufea, FINALIST la Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

Smiley și Pavel Bartoș au apăsat Golden Buzz-ul

Rareş Trufea a primit un Golden Buzz în preselecţiile de la Românii au Talent 2021, iar asta l-a propulsat direct în semifinala competiţiei.

Smiley și Pavel Bartoș i-au luat-o înainte Andrei și au apăsat Golden Buzz : ”Bravo nene al nostru ești”, i-a spus Smiley lui Rareș, după ce a apăsat butonul de aur.

Andra a fost profund impresionată de talentul lui Rareş, însă nu a mai apucat să apese Golden Buzz, fiindcă cei doi prezentatori i-au luat-o înainte: ”Rareș a cântat superb! Mai aveam puțin și eu voiam să apăs acest buton. M-a impresionat interpretarea lui matură. Este exact cum îmi doresc eu să aud cântăreții din ziua de astăzi”, a spus Andra în preselecţii.

Rareș Ionel Trufea, FINALIST la Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

Cine sunt finaliştii aleşi în prima semifinală Românii au Talent 2021

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2021. ZECE dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 14 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

În prima semifinală live de la Românii au Talent 2021 au performat următorii concurenţi: Dragoş Pădeanu, Bianca Purice, Sara Şmighelschi, Acro Mystic Duo, Duo Turkeev, Rianna Rusu, Andrii și Bogdan Kalashnyk, Narcisa Ungureanu, Ana Maria Mărgean, Daria Batschi Beleca, GIM şi Rareş Trufea.

Însă, doar CINCI dintre aceştia au câştigat un loc în marea finală a emisiunii şi vor avea şansa de a pune mâna pe marele trofeu în valoare de 120. 000 de euro.

Cei CINCI FINALIŞTI votaţi în prima semifinală live de la Românii au Talent 2021 sunt: Duo Turkeev, Daria Batschi Beleca, Ana Maria Mărgean, GIM şi Rareş Trufea.