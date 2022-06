Cine este Răzvan Ochea de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul se află în cursa pentru eliminare

In articol:

Cine este Răzvan Ştefan Ochea de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul este sportiv de performanță, fiind campion național și mondial la culturism.

Cine este Răzvan Ochea de la Mireasa, sezonul 5

Răzvan Ştefan Ochea de la Mireasa, sezonul 5, are 25 de ani și este din Ploiești. Concurentul de la Mireasa 2022 este sportiv de performanță și practică culturismul

Deși are studii economice, Răzvan de la Mireasa, sezonul 5, a ales să se dedice sportului și să facă o carieră din această pasiune

”Sunt Răzvan, am 25 de ani, sunt din Ploiești, sunt absolvent al Facultății de Contabilitate. În timpul facultății am început să practic și culturismul și apoi am devenit antrenor personal. Tatăl meu nu a fost de acord, deoarece el îmi plătea studiile și a fost destul de greu de înțeles pentru el de ce eu tind către această ramură.

Însă în momentul în care am avut rezultate a zis că sunt bun pe ceea ce fac și că pot continua. Palmaresul meu cuprinde mai multe titluri mondiale, europene și naționale.

Sunt singur la părinți, pot spune că spune că sunt răsfățat, mi s-a oferit toată atenția și toată iubirea. Sunt mai apropiat de mama. Tata a fost puțin mai sever din pricina jobului. Relația dintre părinții mei a fost una foarte bună. Nu am văzut în casă certuri. Ei sunt un model pentru mine”,

a povestit Răzvan.

Citeste si: Gabriela Firea, criticată dur pentru ținuta purtată la cununia Ralucăi Pastramă! „Rochia zici că este cumpărată de la piaţă!"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Cine este Cătălin Alexandru Seserman de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul este la un pas de a se despărți de Giovana

Răzvan Ochea de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Răzvan Ochea de la Mireasa 2022, despre relațiile sale

Răzvan Ochea, concurentul de la Mireasa 2022, a fost implicat până acum în trei relații serioase, iar acum a venit în casa Mireasa, ca să îți facă o relație.

”Căsătoria o văd ca pe un lucru serios și îmi doresc să se întâmple o singură dată în viață. Am avut trei relații serioase, care s-au terminat amiabil. Prima mea relație a fost în liceu, a durat cam șase luni. Eu eram clasa a 9-a, ea era clasa a 12-a. Nu pot spune că prefer femeile mai în vârstă decât mine, dar ele sunt atrase de mine din câte am observat.

A doua relație a fost în clasa a 12-a, la fel, a durat 6-8 luni. Ne-am despărțit amiabil pentru urma facultatea și ea pleca la Cluj. Eu rămâneam în Ploiești. A treia relație a durat un an și jumătate și s-a încheiat în vara anului 2021. Ne-am înțeles bine, însă am avut alte perspective. Ultima relație m-a făcut să sufăr cel mai tare, fiindcă a fost cea mai lungă și au fost mai multe sentimente”, a mai spus concurentul de la Mireasa.

Citeste si: Cine este Giovana Ciorbă de la Mireasa, sezonul 5. Concurenta este la un pas de a se despărți de Sese

Răzvan Ochea de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Ce își dorește Răzvan Ochea de la o femeie

Răzvan Ştefan Ochea de la Mireasa, sezonul 5, își dorește o femeie care să dețină aceleași calități și principii pe care le împărtășește și el. Pe concurentul din casa Mireasa nu l-ai deranja dacă femeia de lângă el a apelat la chirurgul plastician pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic.

Citeste si: Cine este Larisa de la Mireasa, sezonul 5. Concurenta se află în cursa de eliminare

”Programul meu începe la 5 dimineața, mă trezesc, apoi la 6 ajung la sală. Lucrez 16 pe zi, de dimineață până seara. Lucrez și cu copiii și sunt dedicat 100% lor. În vechile relații am avut problema asta, că aveam multe ore în care stăteam la sală și mi s-a reproșat lucru acesta. Îmi doresc o persoană înțelegătoare, care să înțeleagă că sunt sportiv de performanță, care are un anumit program, totul organizat. Sunt o persoană foarte ambițioasă, directă și sinceră. Nu am înșelat pe nimeni până acum și îmi păstrez principiile.

Așteptările mele de la femeia de lângă mine ar fi să îmi fie devotată și să fie o femeie independentă. Din punct de vedere fizic, femeia care m-ar atrage ar trebui să fie brunetă. Nu m-ar deranja dacă ar avea silicoane sau botox, însă prefer o femeie simplă. Aspectul fizic contează foarte mult într-o relație, însă acesta nu este totul. Trebuie să fie acea sclipire de moment care să te facă să vrei mai mult”, a concluzionat Răzvan.