Cine este Remi Martin, al treilea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 11.

Smiley și Pavel Bartoș au apăsat butonul auriu, după ce acrobatul i-a impresionat extrem de mult.

Remi Martin este un acrobat stabilit în Germania, care are și origini franceze. Tânărul acrobat a făcut un număr spectaculos la Românii au Talent, sezonul 11, care l-a propulsat direct în semifinala competiției.

”Mă numesc Remi Martin. Am 35 de ani și sunt pe jumătate francez, jumătate german. După ce am terminat școala, am vrut să devin actor, dar am ajuns artist de circ. M-am uitat la foarte multe spectacole Cirque du Soleil, la televizor. Am fost mereu atras de lumea circului. Cred că este o lume minunată, unde sunt posibile multe lucruri.”, a mărturisit Remi.

Remi a povestit în fața camerelor de luat vederi că a avut șansa de a face un spectacol pentru regina Elisabeta, iar asta l-a copleșit, fiindcă se întâmplă o dată în viață.

Am avut șansa să fiu în spectacol în fața reginei Elisabeta și evident a fost un moment foarte important, să fiu invitat de regină. Este un moment special în viața fiecăruia, se întâmplă o singură dată în viață. Cel mai mare vis al meu este să fac spectacole și mai mari, care să îmbine teatrul cu circul, în muzica vieții. Fac acrobații la bara chinezească, care este o bară verticală de 6 metri, la care fac acrobații de forță și dinamică”, a spus acrobatul în prezentarea sa.

Smiley și Pavel Bartoș au apăsat butonul auriu

Smiley și Pavel Bartoș s-au pus de acord și au apăsat butonul auriu, care l-a trimis pe Remi în semifinală. Toți membrii de la masa juriului au fost impresionați de calitățiile tânărului acrobat.

”Efectele de scenă excepționale, propunerea scenografică excepțională, dar nu au fost nici pe departe față de măiestria ta atletică. Baloanele au zis, băi e prea bun. Nu am văzut povestea cu baloanele, am văzut cât de bun ești tu. Eu prima dată am crezut că ești susținut de vreo pârghie când am văzut că stai paralel cu solul, incredibil”, a spus Florin Călinnescu.

”Pentru mine bucuria este că am duc numărul direct în semifinală și că îl mai vedem o dată”, a mărturisit Smiley.

”Omul a fost incredibil, făcea totul cu atâta ușurință cu o expresivitate incredibilă”, a spus Pavel Bartoș.

Andra este convinsă că Remi Martin este un fenomen, iar nivelul lui profesional este unul foarte înalt.

Remi mi se pare o poezie de om de suflet. Am văzut numărul cu emoții. L-am privit pe Remi ca pe un om la care nu aș putea vreodată să ajung pentru că e atât de sus, încât noi putem doar să fim cu picioarele pe pământ și să visăm la înălțimea la care el a ajuns. Remi este un fenomen”, a spus Andra.

Remi Martin a obținut un Golden Buzz și la ”Francezii au Talent”

Remi Martin a participat în 2018 la „Francezii au Talent”, unde, de asemenea a obținut butonul auriu, care l-a trimis direct în semifinala competiției. Acrobatul i-a uimit pe jurații francezi cu mișcările sale incredibile, desprinse dintr-un univers paralel, unde nu există gravitație.