Cine este Robert Buzescu de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul este pasionat de schi, fiind campion național la schi sărituri.

Cine este Robert Buzescu de la Mireasa, sezonul 5

Robert Buzescu, noul concurent de la Mireasa, sezonul 5, are 24 de ani și vine din Brașov.

Acesta a făcut sport de performanță și are o pasiune pentru sporturile extreme.

La doar 24 de ani, concurentul de la Mireasa 2022 are propria sa afacere, dar și un vis măreț, acela de a ajunge milionar până la vârsta de 30 de ani.

”Mă numesc Robert, am 24 de ani și sunt din Brașov. De mic am fost pasionat de sporturile extreme de aceea m-am apucat de schi sărituri, care cred eu că este un sport extrem. Am practicat schi sărituri de la vârsta de șase ani până la vârsta de 17 ani.

Visul meu este ca până la vârsta de 30 de ani e să ajung milionar. O să îmi realizez visul ăsta, e realizabil. Copilăria mea a fost bazată numai pe sport. Aveam o vârstă foarte fragedă când ai mei s-au despărțit, iar de acolo tatăl meu a plecat pe un drum, eu am rămas cu mama și de atunci nu mai am o relație strânsă cu tata.

Vorbim, mă văd cu el, dar nu mai e la fel”, a spus concurentul de la Mireasa.

Robert Buzescu de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Robert Buzescu, noul concurent de la Mireasa, sezonul 5, a pus ochii pe Sabrina din casa Mireasa, însă aceasta se află acum într-o relație, așa că noul concurent de la Mireasa 2022 trebuie să se reorienteze.

”Nu cred că există femeia ideală, dar am un tipar de femeie în cap, înaltă, brunetă cu ochii căprui.

Îmi doresc o femeie înțelegătoare, care să știe să se comporte în public, să aibă caracter, să fie ambițioasă.

Sunt o persoană foarte ambițioasă, am orgoliu, dar numai cât trebuie. Eu zic că ambiția asta m-a adus pe culmile succesului, dar m-a și coborât.

Până la vârsta de 27 de ani aș vrea să am primul copil. Sunt pregătit să mă căsătoresc, de aia am și certificatul de naștere cu mine. O relație nu ar trebui să înceapă cu niște termeni și condiții, adică n-ar mai fi relație, vreau să fie cât mai naturală, să fie ea”, a mai spus Robert Buzescu.

Robert Buzescu de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Cine a câștigat Mireasa, sezonul 4

Finala Mireasa, sezonul 4, a avut loc pe 19 decembrie 2021, iar unul dintre cele trei cupluri care s-au căsătorit, a fost declarat câștigător de către public.

Trei cupluri au spus ”DA” în marea finală a emisiunii Mireasa, sezonul 4: Ela și Petrică, Ion și Raluca Ana și Alex. Însă premiul în valoare de 40.000 de euro a fost câștigat de Ela și Petrică, în urma voturilor publicului.

Cei doi doi tineri căsătoriți au fost în extaz, la fel și fanii, care i-au votat în număr destul de mare și au crezut în dragostea lor încă de la început.

De-a-lungul acestui sezon din Mireasa, Ela și Petrică au fost votați de nenumărate ori ”băiatul săptămânii”, respectiv ”fata săptămânii”, având o mulțime de susținători.