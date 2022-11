Cine este Rodica Popescu Bitănescu din serialul „Lia”. Prin ce dramă a trecut actrița în copilărie. „Mi-am dorit să fiu grăsuță şi să mănânc mult, că foamea m-a înnebunit”

In articol:

Rodica Popescu Bitănescu, în vârstă de 84 de ani, se numără printre cele mai mari actrițe ale teatrului românesc. După sute de roluri de excepție, în prezent, actrița face parte din distribuția serialului „Lia”.

Cine este Rodica Popescu Bitănescu din serialul „Lia”

Una dintre marile doamne ale teatrului românesc, Rodica Popescu Bitănescu, în vârstă de 84 de ani, s-a născut în Răsuceni, în județul interbelic Vlașca, în prezent județul Giurgiu.

Până la 10 ani, Rodica Popescu Bitănescu a avut o copilărie fericită, din care nu-i lipsea nimic, fiind născută într-o familie înstărită. Însă lucrurile s-au schimbat în 1948, odată cu naționalizarea, când tatăl său a fost trimis la pușcărie, iar averea familiei a fost confiscată.

Citește și: Drama din viața actriței Rodica Popescu-Bitănescu. Celebra interpretă și-a dorit un copil: „Nu am să dezvălui de ce nu am copii, acesta este secretul meu”

„Imaginați-vă, să ai o casă cu strictul necesar şi deodată, în 11 iunie 1948, ți se ia tot. Mama a luat cu mine câinele care se numea Tâc-Tâc, că dădea din coadă. Imaginați-vă ce au simțit părinţii mei. Tata a ieșit din pușcărie la 50 de ani cu frică. Era perioada gripei asiatice, pe care am făcut-o eu, acasă la mine. Dintre toţi studenţii din cartierul ăla, doar pe mine m-a găsit. Stăteam într-un cartier boieresc, într-un subsol cu igrasie şi fără aer, cu ferestre la pământ. În acea perioadă, am avut această boală, care s-a manifestat cu hemoragie pe nas. Şi aşa am ținut-o până am ajuns dintr-o musculoasă un bețișor, piele şi os, fără mușchi, fără nimic. Sunt complexată şi acum. Mi-am dorit să fiu grăsuță şi să mănânc mult, că foamea m-a înnebunit. Noi am fost victime colaterale”, a povestit actrița, invitată în emisiunea „Sinteza zilei”, de la Antena 3.

Deși a trecut prin multe greutăți de-a lungul vieții, Rodica Popescu Bitănescu nu a renunțat la visul său și astfel a ajuns una dintre cele mai cunoscute actrițe ale țării. În prezent, Rodica Popescu Bitănescu se numără printre actorii care vor juca în serialul „Lia”, ce va debuta în scurt timp.

Producția „Lia” este un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Noul serial este o adaptare după producția turcească Asla Vazgeçmem/ Never let go.

Citeste si: Logodnica lui lui Culiță Sterp, veste emoționantă: „Abia aștept să ne cunoaștem”- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Cine este Rodica Popescu Bitănescu din serialul „Lia” [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum se menține în formă Rodica Popescu Bitănescu

Chiar și la 84 de ani, Rodica Popescu Bitănescu se declară o persoană plină de energie, cu un spirit tânăr. Marea actriță reușește să se mențină în formă ocupându-și întotdeauna timpul cu câte o activitate.

Citește și: Cariera actriței Rodica Popescu-Bitănescu. O carieră de poveste de peste cinci decenii

„Sunt plină de energie pentru că sunt un om foarte credincios și mă rog în fiecare zi să fiu sănătoasă. Mă lupt să am mintea limpede, să îmi comand să fac ce vreau eu și să îmi fie bine. Am multă activitate pentru că am învățat că nu este bine să faci nimic, trebuie să faci mereu ceva. Sunt o bună gospodină, îmi place să fac piața, să gătesc, să mănânc, să scriu, să recitesc ce am scris, să mă informez, să fiu la zi cu tot ce se întâmplă”, a povestit actrița în emisiunea La Măruță.

Cine este Rodica Popescu Bitănescu din serialul „Lia” [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce actori vor juca în serialul „Lia”

Persoanjul principal al serialului „Lia” este Lia Călin, interpretată de Ana Bodea, care își face debutul în lumea cinematografiei cu acest rol. Alături de ea, personaje principale sunt și Ștefan Floroaica și Ioana Blaj.

Pe lista actorilor din serialul „Lia” se numără și nume mari ale teatrului și filmului românești, precum Alexandru Papadopol, Horațiu Mălăele, Rodica Popescu Bitănescu și Doinița Oancea.

Iată lista completă cu actorii care vor juca în serialul „Lia”!

Ana Bodea- Lia Călin

Ștefan Floroaica- Petru Vornicu

Ioana Blaj- Alice Vornicu

Constantin Cotimanis- Marcel

Carmen Ionescu- Maria

Alexandru Repan- Emil Vornicu

Dorina Lazăr- Nuța Vornicu

Vasile Muraru- Ion

Cristina Deleanu- Tasia

Ioana Flora- Betty

Dana Dogaru- Silvia

Alexandru Bindea- Traian Vornicu

Ilinca Goia- Nina Vornicu

Tina Duceac- Ema

Andrei Voicu- Robi

Doinița Oancea- Gabi

Alexandru Ion- Pavel

Oana Zara- Dana Pescaru

Valeriu Ilișie- Sorin Pescaru

Bogdan Talașman- Tică

Elena Mogîldea- Toni

Roxana Văduva- Moni

Mihai Mitițescu- Rică

Horațiu Mălăele- Petrică

Kira Hagi-Mira

Vlad Gherman-Andi

Dan Condurache- Vergilică

Alexandru Papadopol

Rodica Popescu Bitănescu- Angela

La Kanal D, puteți urmări de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-16:30, dar și în weekend, între orele 16:00-19:00, "Casa Iubirii", alături de Andreea Mantea. Miercurea, Kanal D difuzează cel mai bun show de cultură generală, "Tu urmezi!", unde îl puteți vedea pe carismaticul Dan Negru. În weekend, telespectatorii se pot bucura de "Theo Show", de la ora 10:00, dar și de impresionantul show de interviuri, "40 de întrebări cu Denise Rifai", duminică, de la ora 22:00.

sursă: libertatea.ro