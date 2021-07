Cine este Rodica Popescu-Bitănescu, emblema teatrului românesc: „Mi-ar fi plăcut să joc Lady Macbeth”

Rodica Popescu-Bitănescu [Sursa foto: MediaFax Foto] 11:01, iul 6, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Rodica Popescu-Bitănescu este una dintre cele mai iubite actrițe din România. Aceasta are o carieră de peste 50 de ani, și este o legendă a teatrului şi filmului românesc.

Cine este Rodica Popescu-Bitănescu, emblema teatrului românesc

Rodica Popescu Bitănescu s-a născut pe 5 august 1938, Răsuceni, județul interbelic Vlașca, astăzi judetul Giurgiu.

Aceasta s-a născut într-o familie bogată, tatăl său fiind un om de afaceri cu o avere frumoasă din agricultură.

Actrița a trăit o copilărie frumoasă, ca de prințesă, până la vârsta de 10 ani, atunci când odată cu naționalizarea impusă de Partidul Comunist ajuns la putere întreaga avere a familiei a fost confiscată, iar tatăl său, simpatizant al partidului Țărănist, a fost închis la Pitești, una din cele mai dure închisori pentru deținuți politici.

Pentru Rodica Popescu Bitănescu a urmat o perioadă foarte grea cu momentele de menținere pe linia de plutire și cu perioade în care familia sa abia aveau ce să pună pe masă.

Rodica Popescu-Bităbescu, în vârstă de 82 de ani, a absolvit liceul ”Gheorghe Lazăr ” din București, iar în urma unei audiții pentru rolul Zița din ”O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale a fost selectată să joace în acel spectacol.

A intrat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, la clasa profesor A. Pop Marțian, cu nota 10, aceași notă cu care a abosolvit în 1960. ” Am dat la treatru și am „căzut cu lanțuri”, fiind atât de încrezută nici nu m-am pregătit… A doua oară m-am pregătit. Am intrat cu 10 și am și terminat cu 10.”

Actrița, în urma unui interviu, a vorbit despre perioada studenției și a recunoscut că repetiția nu este un punct forte pentru aceasta, considerându-se o persoană spontană.

”Eu nu eram foarte bună la repetiții, de altfel eu nu pot să repet o piesă luni sau ani de zile, sunt un om spontan, nu sunt o actriță de repetiții multe ”, în schimb când era spectacol sau examen reușeam să mă adaptez să fac să iasă totul foarte bine”.

După absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, aceasta a jucat pe scena Teatrului Național din Iași si la Teatrul Barbu Delavrancea din capitală, iar din 1966 până în prezent este actriță Teatrului Național din București.

Actrița a cunoscut actoria la TNB ”I.L. Caragiale” în filme și în teatru de televiziune dar și în teatru radiofonic. Rodica Popescu-Bităbescu a debutat în cinematografie in 1975, cu filmul ,,Comedia fantastică’’, urmată de rolurile în „Premiera”, „Eu, tu și Ovidiu”, ,,Miezul fierbinte al pâinii”, „Rămân cu tine”, „Femeia din Ursa Mare”, „Am o idee”, „Ciocolată cu alune”, „Zbor periculos”, „Cucoana Chirița”, „Lacrima cerului”, „Harababura”,,,Dumbrava minunata’’, etc., precum si in ecranizarile pentru televiziune „Commedia dell`Arte”, Fata și caruselul”, „Escu”, „Bolnavul închipuit”, iar în anul 2008 a aparut în serialul Tv ,,Îngerasii’’, în rolul Florancei.

În anul 2000 a debut ca autor și regizor cu piesa ” Cinci femei de tranziție ”, urmată de „Încă-i bine!”, „Triunghiul femeilor” și „Viața de cimitir”.

Pe 29 noiembrie 2002, acrița a primit Ordinul național Serviciul Credincios în grad de Cavaler, „pentru crearea și transmiterea cu talent și dăruire a unor opere literare semnificative pentru civilizația românească și universală”.

În septembrie 2009, în cadrul manifestării "Zilele Bucureştiului", organizată cu ocazia aniversării celor 550 de ani de atestare documentară a oraşului, actriţa s-a numărat printre cele 55 de personalităţi ale Capitalei care au primit diplome "In Honoris".

În martie 2016, Rodica Popescu-Bitănescu, alături de actriţele Florina Cercel şi Adela Mărculescu, a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului din Bucureşti, în semn de recunoaştere şi preţuire pentru întreaga activitate.