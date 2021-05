Cine este Roman Protasevici. Jurnalistul, reținut după ce avionul cu care zbura a fost forțat să aterizeze în Belarus, apare bătut într-o filmare

In articol:

Jurnalistul și opozantul Roman Protasevici apare într-un video în care spune că este tratat bine în arest, însă pe față se observă lovituri.

Roman Protasevici, bătut în ultimul video apărut din arest[Sursa foto: Captură YouTube]

Jurnalistul Roman Protasevici, în vârstă de 26 de ani, a creat platforma NEXTA, care are aproximativ 1.7 milioane de urmăritori. Prin intermediul acestei platforme, el a transmis anul trecut înregistrări cu proteste împotriva președintelui bielorus Alexander Lukashenko.

Jurnalistul au folosit aplicația de mesagerie Telegram pentru a difuza materiale într-un moment în care pentru mass-media străină a fost dificil să raporteze direct din fostul stat sovietic.

În prezent Protasevici lucrează pentru Belamova, un alt canal Telegram.

El se confruntă cu acuzații de extremism în Belarus, inclusiv organizarea de revolte în masă și incitare la ură socială, legate de protestele de la sfârșitul anului trecut. El neagă aceste acuzații, dar ar putea fi condamnat până la 15 ani de închisoare.

Activistul de opoziție din Belarus a fost arestat după ce avionul Ryanair cu care călătorea a fost forțat să aterizeze la Minsk într-o „deturnare sponsorizată de stat”.

Jurnalistul Roman Protasevici se afla printre mai mult de 100 de pasageri la bordul unui zbor din Atena, Grecia, când a fost deviat de la destinația programată Vilnius, Lituania, către capitala Belarusului, la ordinul președintelui Alexander Lukashenko.

În cel mai recent film lansat de oficiali din Belarus, Roman Protasevici, care este un critic de seamă al liderului autoritar, a declarat că este într-o stare bună de sănătate și a recunoscut că a ajutat la organizarea protestelor în masă la Minsk anul trecut.

Purtând un top întunecat și cu mâinile strânse strânse în față, el a adăugat că este ținut într-o secție de poliție din capitală și a negat că are probleme cardiace, ceea ce fusese semnalat pe rețelele de socializare.

De asemenea, el apare cu o lovitură pe frunte.

❗❗Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka's thugs treat him "correctly" and "lawfully". He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD