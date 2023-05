Cine este Romică Țociu de la America Express 2024? Actorul va face echipă cu fiul său, Cătălin Țociu

In articol:

Romică Țociu a acceptat provocarea America Express 2024. Acesta formează echipă cu fiul său, fiind una dintre cele 9 echipe care luptă pentru premiul cel mare în cel de-al șasele sezon al emisiunii.

Cine este Romică Țociu de la America Express 2024

Romică Țociu, pe numele său real Constantin Romeo Toma Țociu, este un actor român, în vârstă de 61 de ani. Acesta s-a născut în data de 5 ianuarie 1962, în Craiova.

Actorul formează o familie alături de partenera sa de viață, Nicoleta Țociu, cu care are doi copii, pe Daria, în vârstă de aproximativ 20 de ani și Cătălin, în vârstă de 25 de ani.

Romică Țociu este pasionat de actorie încă de la o vârstă fragedă și a muncit din greu de-a lungul vieții pentru a ajunge în stadiul în care se află în prezent. Acesta este considerat unul dintre cei mai talentați actori din România, inspirând generații întregi.

„Dintotdeauna mi-am dorit actorie. Am început la 5 ani, când am furat cutia sertarului noptierei bunicii mele și am ieșit în fața porții cu o cutie și un acordeon și am început să cânt. După asta, am urcat pe scenă la un cinematograf de vară, am spus o poezie și am primit aplauze.

În clasa a 12-a am primit rolul bufonului în „A douăsprezecea noapte”, după care am început să joc alături de amatori. Am făcut asta timp de 10 ani, am fost la toate marile festivaluri de umor din țară și am câștigat toate premiile. Am știut dintotdeauna că asta este meseria mea”, a declarat actorul.

Nu se știe ce studii are Romică Țociu, însă se cunoaște că meseria acestuia ar fi de sculer matrițer și ar fi studiat la Sibiu. De asemenea, nici despre copilăria lui nu se știu foarte multe informații.

Cu toate acestea, actorul a declarat în urmă cu puțin timp că primii săi bani i-a făcut pe litoral, în timp ce vindea sucuri și gogoși pe plajă.

„Primii bani i-am câștigat lucrând la mare. Vara plecam pe litoral şi vindeam gogoși sau sucuri pe plajă. Am făcut parte şi din brigăzile artistice ale momentului.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

În clasa a 12-a, la proiectul de final, pe care trebuia să îl scrii tehnic, eu am reuşit să îl scriu cu mâna liberă. Le scriam colegilor din armată felicitări şi tot felul de texte… Am făcut de toate, crede-mă!”, a mai spus actorul.

Citește și: Cine sunt Ada Galeș și Antoaneta Galeș de la America Express 2024. Concurentele fac echipă în sezonul 6

Cine Romică Țociu de la America Express 2024? Actorul va face echipă cu fiul său, Cătălin Țociu [Sursa foto: Captură YouTube]

America Express 2024

În cel mai recent sezon al emisiunii "America Express" din 2024, nouă echipe sunt determinate să câștige marea competiție și vor porni într-o călătorie aventuroasă în locuri străine și necunoscute.

Filmările pentru acest sezon vor începe în zilele următoare, iar echipele se pregătesc să se aventureze pe Drumul Soarelui în căutarea unor noi experiențe și provocări captivante.

Cele nouă echipe vor explora trei țări: Columbia, Ecuador și Argentina. Concurenții vor avea oportunitatea de a descoperi locuri noi și de a se confrunta cu diverse probe care le vor testa abilitățile și rezistența.

Concursul va începe în curând pentru echipele: Alexia Eram și fratele ei, Aris, George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene și Sonia Simionov, Sânziana Negru și Laura Giurcanu și actrița Ada Galeș și mama ei, Antoneta Galeș.

Citește și: Cine sunt Ionuț Rusu și George Tănase de la America Express 2024. Cei doi fac echipă în sezonul 6 al emisiunii

Citeste si: „EU și TU sărbătorim că am devenit NOI” Gina Pistol, mesaj emoționant pe Instagram, la scurt timp după ce a devenit soția lui Smiley- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 29 mai 2023. Sărbătoare importantă pentru credincioși- stirilekanald.ro

Citeste si: Bombă în showbiz! Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache și Sore, cel mai nou cuplu? Cum s-au afișat cei doi la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol- radioimpuls.ro

Cine Romică Țociu de la America Express 2024? Actorul va face echipă cu fiul său, Cătălin Țociu

Programe TV Kanal D

În timpul difuzării emisiunii "America Express", iubitorii de seriale turcești pot să se bucure de o gamă variată de opțiuni pe Kanal D. În fiecare luni și marți, de la ora 20:00, pot urmări serialul" Totul pentru familia mea". În plus, miercuri, la aceeași oră, este difuzat serialul "Prețul Fericirii".

Pe lângă acestea, Kanal D aduce pe micile ecrane un nou serial turcesc intitulat "Destăinuiri", cunoscut și sub numele original "Kirmizi Oda". Acest serial este o alegere excelentă pentru fanii de seriale turcești bazate pe povești de viață inspiraționale. "Destăinuiri" va fi difuzat în fiecare luni, la 22:30, imediat după serialul "Totul pentru familia mea".

"Destăinuiri" aduce o încărcătură emoțională uriașă și ilustrează trăirile și poveștile femeilor într-un moment în care lumea începe să înțeleagă provocările cu care se confruntă cele care trăiesc într-un sistem patriarhal limitativ.

Actrița Binnur Kaya interpretează rolul Manolya, terapeuta șefă al cabinetului, în acest serial. Manolya este o femeie puternică și încrezătoare, respectată de colegi și clienții cabinetului.

Deși Manolya își dorește să ajute pacienții să-și deschidă sufletul și să vorbească despre cele mai traumatizante experiențe ale lor, în spatele atitudinii sale, se ascunde o femeie care poartă multe secrete și drame proprii.

Surse: viva.ro, wikipedia.org