Cine este Roxana Blenche? Femeia cu cele mai mari șanse să câștige sezonul 8 „Chefi la Cuțite”

Singurul bucătar cu experiență din echipa lui Florin Dumitrescu care a ajuns în semifinalele „Chefi la cuțite” sezonul 8 este Roxana Blenche. Alături de ea, merg mai departe și ceilalți doi coechipieri, bucătari amatori, Claudia Radu și Kani(Andrei Hîncu).

Cine este Roxana Blenche

Prima șansă pentru câștigarea marelui premiu o are Roxana Blenche, după ce a demonstrat în competiție că este un bucătar desăvârșit. În vârstă de 27 de ani, Roxana Blenche, chef într-un restaurant din Capitală, a mărturisit că nu se află la primul concurs culinar, însă competiția „Chefi la cuțite” are o miză foarte mare pentru ea.

„Am fost și în alte competiții, internaționale, am reprezentat România la Milano, alături de chef Cezar Munteanu. Am început în bucătărie alături de Michel Pascale, câștigător Iadul bucătarilor. Știu că aici e mai greu, dar vreau să demonstrez că pot”, a povestit Roxana Blenche.

Cum a ajuns bucătar Roxana Blenche

Tânăra concurentă nu și-a imaginat vreodată că o să ajungă să îmbrățișeze meseria de bucătar. Ea a mărturisit că doar o întâmplare a făcut-o să-și îndrepte atenția către această meserie.

Roxana Blenche a povestit că, în timp ce se pregătea să devină inginer zootehnist, a obținut un post de bucătar în restaurantul Michel Pascale, din Baia Mare, încurajată de sora ei. „A început să-mi placă cu adevărat să gătesc când eram prin anul trei de facultate, cam atunci am început să experimentez și să îmi cumpăr foarte multe cărți de gastronomie. Sora mea este cea care m-a încurajat să-mi încep o carieră în domeniu, deși eu susțineam că voi fi inginer zootehnist.

Însă, prin 2015, când eram în anul patru de facultate, se deschidea la Baia Mare un restaurant fine dining, este vorba de Michael Pascale, iar sora mea mi-a făcut rost de un interviu pentru un post de bucătar, fără să știu. Inițial chiar m-am supărat pe ea, dar m-am prezentat la interviu și am obținut postul. Așa am intrat în acest domeniu. Mi-a plăcut și am rămas”, a povestit Roxana Blenche de la Chefi la cuțite într-un interviu pentru TrendsHRB.

Roxana Blenche, prima femeie care câștigă „Chefi la cuțite”?

Doi concurenți sunt favoriți pentru a câștiga „Chefi la Cuțite” sezonul 8. Lupta se dă între Ionuț Belei, cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea, și Roxana Blenche, din echipa condusă de Florin Dumitrescu. Totuși, fanii deja îl văd câștigător pe unul dintre participanții la emisiunea Chefi la cuțite, după ce a publicat o serie de imagini în mediul online.

Roxana Blenche, concurentă în echipa Bulinuțelor, condusă de chef Florin Dumitrescu, este favorita publicului în lupta pentru marele premiu. Mai mult decât atât, fanii Roxanei Blenche sunt de părere că ea a câștigat trofeul „Chefi la cuțite sezonul 8”, după ce frumoasa concurentă a publicat în mediul online mai multe fotografii care le-au ridicat semne de întrebare.

În imagini, concurenta apare acoperită de foițe de aur pe chip, lucru care i-a făcut pe susținătorii săi să creadă că esre câștigătoarea „Chefi la cuțite” 2020. „După pozele pe care le postezi cu aur, îmi dă impresia că tu ai câștigat acest sezon”, „Am făcut pariu cu prietenii mei ca tu câștigi sezonul. Baftă, ajută-mă să câștig”, „Meriți să câștigi", sunt doar câteva dintre comentariile stârnite de fotografii.

SURSE: TrendsHRB