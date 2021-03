Cine este Roxana Ghioca de la Șef sub acoperire 2021. Vezi ce poziţie deţine în companie

In articol:

Roxana Ghioca este director general Austrotherm, o companie cunoscută din domeniul materialelor de construcţii, mai exact firma produce materiale termoizolante.

Compania condusă de Roxana Ghioca are o cifră de afaceri de 24 de milioane de euro. Activitatea companiei se desfăşoară în trei fabrici.

"Sunt Roxana Ghioca şi sunt director general. Grupul Austrotherm face parte din Schmid-Industrie-Holding, o afacere de familie, pornită în Austria, acum 65 de ani. Cifra de afaceri a Schmid-Industrie-Holding depăşeşte cifra de afaceri de 1,3 miliarde de euro anual. Este un domeniu preponderent al bărbaţilor sunt puţine femei care lucrează în zona aceasta a construcţilor.

Este un domeniu în care te murdăreşti pe mâini sau pe pantofi, însă pentru mine este domeniul în care activez de peste 15 ani. Anumiţi colegi spun că sunt agresivă că niciodată nu sunt mulţumită, în final este important rezultatul şi maipuţin cum cred colegii că sunt.

Momentul când am decis să accept poziţia de director comercial la Austrotherm a coincis cu împlinirea vârstei de doi ani a fetiţei mele şi mi-a fost greu să mă împart între cele două mari joburi ale vieţii mele", a spus Roxana Ghioca.

Sub acoperire, Roxana Ghioca se va transforma în Daniela Petrescu, o fostă vânzătoare de bilete într-un cinematograf, care s-a închis.

"Intru sub acoperire pentru că vreau să intru pe teren să văd cum ne putem dezvolta în aceste momente în care criza sanitară este din ce în ce mai evidentă iar domeniul construcţilor este într-o continuă mişcare. Vreau să înţeleg cu adevărat care sunt nevoile colegilor mei, acelea pe care ei nu le spun, acelea pe care ei doar le simt şi nu le transmit nouă", a mărturisit Roxana Ghioca.

Roxana Ghioca şi-a răsplătit material, trei dintre angajaţii cu care a interacţionat, dar a realizat în acelaşi timp cât de importantă este interacţiunea umană şi cât de necesar este să fim oameni şi să ne uităm atent la nevoile celor din jurul nostru.

"În final cred că aceasta a fost cea mai grea zi pentru că sunt afară din zona mea de comfort, am trăit emoţie împreună cu o stare de fericire internă că măcar am putut oferi ceva cât de puţin şi am schimbat cât de puţin viaţa celor cu care am interacţionat. Suntem uneori absenţi din viaţa celor din jurul nostru şi ne preocupă alte detalii, uităm de nevoile simple, de nevoile celor din jur", a spus Roxana Ghioca la finalul experienţei de la Şef sub acoperire.