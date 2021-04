Cine este Ruslan Cojocaru de la Şef sub acoperire 2021. Vezi ce afacere de succes deține antreprenorul

In articol:

Cine este Ruslan Cojocaru de la Şef sub acoperire 2021. Vezi ce afacere de succes deţine antreprenorul din Republica Moldova.

Cine este Ruslan Cojocaru de la Şef sub acoperire 2021

Ruslan Cojocaru este deţinătorul companiei Tucano Coffee. Tucano este unul dintre cele mai mari lanţuri de cafenele din România. Afacerea a fost fondată în 2011 în Republica Moldova şi s-a extins cu peste 30 de cafenele în România, Federaţia Rusă şi Emiratele Arabe Unite.

"Suntem un coffee shop de specialitate, deci vindem cafea proaspăt prăjită, sunt achiziţii de la cei mai buni producători mondiali. Vânzările tuturor partenerilor Tucano în 2019 au fost de 7, 5 milioane de euro, asta ar însemna cam 1, 3 milioane de ceşti de cafea sau în jur de 30 de tone de facea boabe. Cafeaua o procurăm din toată lumea, nu o facem noi personal, avem câte companii mari distribuitori de la care cumpărăm.

Tucano e o pasăre foare neobişnuită cu un nas mare din America Latină şi în America Latină e cafeaua cea mai bun din lume şi Tucano e o pasăre neobişnuită, iar asta ne reprezintă şi pe noi", a spus Ruslan Cojocaru, fondatorul Tucano.

Ruslan Cojocaru, tată de fete

Ruslan Cojocaru şi soţia sa, Aliona Cojocaru sunt căsătoriţi de 17 ani şi au împreună trei fete. Şeful de la Tucano Coffee a cunoscut-o pe cea care avea să îi devină soţie în campusul facultăţii, iar totul a început cu o invitaţie la o cafea.

Ruslan Cojocaru este pasionat de yoga, filosofie, iar în prezent studiază psihologia aplicată.

"Am absolvit Academia de Studii Economice din Rep. Moldova şi acum mai fac studii în psihologie practică. Pasiunile mele sunt yoga, filosofia orientală şi alergarea montană. Familia mă ajută şi mă susţine foarte mult şi soţia e mereu înţelegătoare. Ne-am cunoscut la Academia de Studii Economice, era în facultatea vecină. Tot la o cafea am invitat-o prima dată.

Sunt tătic de trei fete iar asta e o provocare, dar şi o mare fericire. Atâta iubire am că uneori nu ştiu ce să fac cu ea", a spus şeful sub acoperire.

Ruslan Cojocaru, deghizat la Şef sub acoperire

Sub acoperire Ruslan Cojocaru va fi Alexei Botnariu, un fost dansator care vrea să se mute în România pentru o viaţă mai bună, alături de soţie şi de cei doi copii.

"Sunt profund mulţumit de această experienţă. Am făcut un drum Chişinău, Bucureşti, Constanţa, dar nu mi-a părut rău. Am văzut lucrurile altfel chiar dacă a fost şi obositor, dar e ceva fără de preţ", a spus Ruslan Cojocaru la finalul zilelor sub acoperire.