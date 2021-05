Cine este Ruslana Krutas, semifinalista de la Românii au Talent 2021! Alexandra Dinu: "Nu cred că am văzut ceva la fel de bun niciodată"

In articol:

Cine este Ruslana Krutas, semifinalista de la Românii au Talent 2021! Alexandra Dinu a apăsat butonul auriu în preselecţii pentru frumoasa contorsionistă venită din Ucraina.

În cele două semifinale live de la Românii au Talent, sezonul 11, vor participa câte 12 concurenţi. În total, 24 de concurenţi vor performa în Semifinala Românii au Talent 2021. Zece dintre semifinalişti au primit Golden Buzz de-a-lungul celor 27 de ediţii de preselecţii.

Cine este Ruslana Krutas, semifinalista de la Românii au Talent 2021!

Ruslana Krutas a venit la preselecţiile de la Românii au Talent 2021 cu un număr impresionant de contorsionism, care i-a lăsat cu gura căscată pe cei patru juraţi: Andra, Andi Moisescu, Alexandra Dinu şi Florin Călinescu.

Tânăra acrobată a primit Golden Buzz pentru prestaţia sa, iar asta a propulsat-o direct în semifinala Românii au Talent 2021.

"Mă numesc Ruslana Krutas, am 20 de ani şi vin din Kiev, Ucraina. Călătoresc foarte mult. Am ajuns în 25 de ţări cu spectacolul meu. Acum, sunt pentru prima oară în România şi îmi place ţara asta. Am venit în România pentru a-mi arăta talentul şi sper ca românii să mă aprecieze. Sunt emoţionată de fiecare dată înainte să intru pe scenă, trăiesc foarte multe sentimente", a mărturisit concurenta în preselecţii.

Ruslana Krutas, semifinalista de la Românii au Talent 2021

Alexandra Dinu a apăsat Golden Buzz la Românii au Talent 2021

Alexandra Dinu a rămas complet impresionată de felul în care Ruslana Krutas se poate roti şi cât de flexibilă este, aşa că nu a mai stat prea mult pe gânduri şi a apăsat primul ei buton auriu la Românii au Talent 2021.

"Singurul lucru pe care pot să îl fac după momentul tău este ăsta", a spus Alexandra Dinu, iar apoi a apăsat Golden Buzz pentru Ruslana Krutas, frumoasa contorsionistă din Ucraina.

Toţi juraţii s-au ridicat în picioare ca să o aplaude pe Ruslana Krutas, însă Florin Călinescu a arătat că a rămas mut de uimire şi a rămas în picioare chiar si atunci când ceilalţi juraţi s-au aşezat pe scaune.

"Ce să mai zici, ne-a lăsat fără glas, practic. În cazul unora, toate momentele astea par aşa că sunt floare la ureche, atât de bine le execută ei că tu nu rămâi cu impresia că ar face vreun efort", a spus Andi Moisescu.

"La un moment dat nu mai înţelegeam nimic, unde e capul, unde sunt picioarele, a fost o nebunie curată şi culmea, cele mai dificile poziţii, cele mai inimaginabile în care tu ca spectator simţi durere doar privind, chipul ei apărea aşa cu un zâmbet cât toată faţa şi nu era un zâmbet forţat, crispat ci era relaxată şi naturală. Chiar cred că Ruslana e un fenomen al naturii. Nu cred că am văzut ceva la fel de bun niciodată", a mărturisit Alexandra Dinu.

Ruslana Krutas, semifinalista de la Românii au Talent 2021

Ruslana Krutas se află în Cartea Recordurilor

Ruslana Krutas a mers în culise şi le-a povestit lui Smiley şi lui Pavel Bartoş că este în Cartea Recordurilor fiindcă a reuşit performanţa de a sparge 24 de baloane cu spatele. Frumoasa contorsionistă a promis că în etapa următoare le va arăta tuturor recordul ei mondial.

Ruslana: De când am intrat pe scenă mi-am dorit Golden Buzz şi l-am primit

Pavel Bartoş: Îl meriţi

Smiley: Cred că spectacolul oferit de tine a fost unul dintre cele mai bune spectacole de contorsionism pe care le-am văzut pe scenă

Ruslana: Mulţumesc foarte mult. Data viitoare vă voi arăta recordul meu mondial. Sunt în Cartea Recordurilor şi data viitoare vă voi arăta, pe această scenă

Smiley: Serios, ai un record mondial

Ruslana: Da, am spart 24 de baloane cu spatele

Ruslana Krutas, semifinalista de la Românii au Talent 2021

Cine sunt concurenţii din semifinala Românii au Talent 2021

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2021. 10 dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 14 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

Cei ZECE concurenţi care au fost trimişi direct în SEMIFINALĂ fiindcă au primit GOLDEN BUZZ sunt: Filip Cioc, Rareş Trufea, Remi Martin, Gim, Daria Batschi, Ana-Maria Mărgean, Ruslana Krutas, Art of Robots, Raisa Chiribuţă şi Elena Gatcin.

Cei 14 care au fost aleşi de către juriu şi prezentatori pentru a merge mai departe în SEMIFINALĂ sunt: Acro Mystic Duo, Maria Rădeanu, Narcisa din Bucovina, Sara Smighelschi, Duo Turkeev, Dean Bowman, Dragoş Pădeanu, Bianca Purice, Dorinel şi Costel Cutiuţă, Cosmin Adrian şi iubita sa, Louise, Simion R. Ştefan, Magitot, Andrii și Bogdan Kalashnyk şi Rianna Rusu.