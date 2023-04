In articol:

Cine este Sandip Brahamin, semifinalistul de la Românii au Talent 2023. Concurentul are un loc garantat în finală, după ce i-a fascinat pe jurați cu dansul său de la Românii au Talent, sezonul 13.

Cine este Sandip Brahamin, semifinalistul de la Românii au Talent 2023

Sandip Brahamin de la Românii au Talent 2023 are 22 de ani și vine din India. Tânărul concurent a venit din India ca să le arate tuturor cât de bine se pricepe la dans și i-a ieșit. Momentul său din preselecții de la Românii au Talent, sezonul 13, a fost de-a dreptul spectaculos.

„Mă numesc Sandip Brahamin, am 22 de ani, am minim 42 de kilograme și vin din Darjeeling, India. Eu dansez online și în viața reală dau lecții de dans copiilor. Cred că dansul îl am în sânge. De fapt, nu știu de ce dansez, îmi spui să dansez și dansez. E de ajuns să pui muzică.

Dansez pe stradă, dansez peste tot, la centre comerciale, oriunde. Mama mea a vrut să fie dansatoare, dar tatăl ei nu i-a dat voie. Mama e casnică, tata lucrează în industria ceaiului.

Visul meu e să dansez în filme și să devin faimos, să duc o viață bună”, a povestit concurentul în preselecțiile de la Românii au Talent, sezonul 13.

Sandip Brahamin de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură YouTube]

Sandip Brahamin, semifinalist la Românii au Talent, sezonul 13

Sandip Brahamin nu a primit Golden Buzz la Românii au Talent, sezonul 13, fiindcă numărul său a avut loc în ultima zi de filmare a preselecțiilor, iar toate butoanele aurii erau date.

Însă jurații de la Românii au Talent 2023 l-au asigurat pe Sandip Brahamin că va ajunge în finala concursului, fiindcă numărul său de dans este de-a dreptul fabulos.

„Este primul moment în care ne-am ridicat, am aplaudat și am rămas în picioare. Eu vreau doar să înțelegi un lucru, el nu are nevoie de Golden Buzz, sigur vei ajunge în finală”, l-a asigurat Bobonete pe concurent.

„Omule, de unde ai apărut?! Ai venit ca un fulger în emisiunea asta. Ne-am ridicat toți și nu ne-am mai așezat”, a spus și Andi Moisescu.

„Sandip trăiește într-un loc pe care eu l-am vizitat. Nu vă închipuiți cum e acolo, oamenii trăiesc în niște cutii de tablă înconjurați de gunoaie și n-au nimic. Și iese unul ca el, un autodidact, un om care nu are cum să strălucească, cel puțin teoretic conform condițiilor de acolo, el nu are cum să strălucească. Se urcă pe scenă și ne rupe. Ne ridică în picioare pe toți, nu vorbesc doar de noi patru, ci și de oamenii de la tehnic, de operatori, de sunetiști, de toți oamenii din sală. Toată lumea era în picioare! Toată lumea s-a îndrăgostit de omul ăsta de Sandip!”, a mărturisit Dragoș Bucur.

