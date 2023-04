Cine este Sara Piliego, semifinalista de la Românii au Talent 2023. Concurenta a primit Golden Buzz în preselecții

In articol:

Cine este Sara Piliego, semifinalista de la Românii au Talent 2023. Mihai Bobonete a apăsat pe butonul auriu și a trimis concurenta direct în semifinalele de la Românii au Talent, sezonul 13.

Sara Piliego de la Românii au Talent 2023 are 13 ani și este din București. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 13, a prezentat în audiții un moment de dans contemporan, care avea să o propulseze direct în semifinala concursului de talente.

Concurenta de la Românii au Talent 2023 are tată italian și mamă româncă. Cei doi părinți s-au ocupat de cariera fetei și au dus-o pe Sara la diferite concursuri de dans din țară, dar și din străinătate.

„În fiecare vineri mă uitam la Românii au Talent și înainte de culcare îmi imaginam cum e să fiu aici, ce aș simți, ce aș vedea, ce aș spune.

Nu știam cum este să fii aici. Simt acea emoție. Am 12 ani și fac ore de balet, de dans contemporan, de gimnastică. Am un program destul de încărcat. Școală, balet, nu am timp liber. Doar duminica pot să îmi fac temele. Sunt multe sacrificii, fiind balerină trebuie să am grijă, o dietă strictă, mănânc legume, iar dulciurile doar mi le imaginez.

Când ai un scop trebuie să faci multe sacrificii ca să îl ajungi, dar să îți și placă ce faci, că altfel nu are niciun rost. Mi-ar plăcea să fiu pe scene precum Opera din Paris sau Scala din Milano”, a mărturisit concurenta în audiții la Românii au Talent.

Sara Piliego, al cincilea Golden Buzz de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Mihai Bobonete a apăsat Golden Buzz la Românii au Talent, sezonul 13

Sara Piliego a ajuns în semifinala de la Românii au Talent, sezonul 13, după de Mihai Bobonete a apăsat pe butonul auriu. Cei patru jurați au avut doar cuvinte de laudă la adresa concurentei de la Românii au Talent 2023.

„Sunt în continuare sub impact. Mi se pare absolut senzațional să traduci prin dans un speech. Tu de aici încolo poți să dansezi ce vrei tu. Totul era foarte clar, atât de limpede în mintea ta și totul era atât de frumos descris și totul era emoție pură încât nu am cum să fiu altfel decât mișcat. Pot să vorbesc singur trei ore despre prestația ta”, a spus Andi Moisescu.

„Sara, într-adevăr ai dansat cu precizia unui chirurg care operează pe creier. Adică fiecare moment a fost as și ți-o spun și din postura omului care anul trecut a dat un Golden Buzz unui copil de 12 ani care mi-a tăiat respirația și care a câștigat Românii au Talent. Mi se pare că ai mai mult din ce avea Darius anul trecut. E o altfel de combinație între talent, dorință, tinerețe. Aș merge pe mâna ta și te-aș duce direct în semifinală ca să câștigi și tu Românii au Talent”, a spus Mihai Bobonete înainte să apese pe Golden Buzz.

