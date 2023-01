Cine este Sebastian Dobrincu? Biografie: studii, carieră, iubită. Milionarul se iubește cu o cântăreață cunoscută

In articol:

Sebastian Dobrincu este unul dintre cei mai faimoși și bogați români, la doar 24 de ani. Bărbatul este fondatorul unei afaceri de succes în State și artist muzical la noi în România.

Biografie Sebastian Dobrincu

Mulți îl cunosc pe Sebastian din aparițiile sale din showbiz, însă nu toată lumea cunoaște povestea sa: din România la antreprenor în America.

Sebastian Dobrincu s-a născut pe 30 august 1998 la Botoșani, însă acolo a petrecut doar doi ani din viață. Familia a decis să se mute la București și, odată cu trecerea timpului, Sebastian a demonstrat o înclinație și talent în programare și tehnologie. La doar 7 ani, învață despre software.

Nu a provenit dintr-o familie înstărită și a moștenit averea părinților, dar a știut să-și consume norocul și să muncească pentru ceea ce și-a dorit. Nici acum nu spune despre el că poate fi o persoană avară sau de bani gata, deși este, probabil, cel mai tânăr milionar român.

Tânărul este fondatorul și antreprenorul care a căscat toate gurile din Silicon Valley acum câțiva ani.

Sebastian a format o companie unde sunt abonate nume mari ale industriei americane, de la artiști și până la persoane din afaceri.

Sebastian Dobrincu are o relație cu Ioana Ignat [Sursa foto: https://www.instagram.com/sebyddd/]

Sebastian Dobrincu nu este doar un antreprenor de succes, ci și un artist muzical dintre cei mai ascultați din România. Poate vă sună cunoscut cântecul „Inimă naivă”; este melodia pe care tânărul o cântă alături de iubita sa, Ioana Ignat.

Citeste si: Loredana Chivu a fost cerută de soție! Diva are un inel de logodnă de aproape 90.000 de euro- kfetele.ro

Citeste si: Ce i-a făcut Mugur Mihăescu lui Mihai Bendeac la o terasă din București! “O asemenea nesimțire…”- bzi.ro

Citește și: Mimi, mai sinceră ca niciodată! A dezvăluit ce părere are despre actuala fostului iubit. Ce a putut spune despre Ioana Ignat

Ce studii are Sebastian Dobrincu

Gândindu-vă la succesul și banii pe care îi are, ați spune că Sebastian a avut un parcurs impecabil în învățământ. În perioada liceului, a fost apogeul pasiunii sale pentru tehnologie și programare, așadar atenția sa se concentra mai mult pe partea de matematică și informatică.

Poate nu mulți știu faptul că Sebastian nu a dat Bacalaureatul în România. Cu câteva luni înainte de a susține examenul maturității, a fost exmatriculat din liceul în care studia.

„Până în clasa a 12-a am participat la olimpiade, avusesem mai multe joburi în industria de IT, de software, câștigasem primii bani de la vârsta de 11 ani. Când eram în liceu, perioada a 11-a, a 12-a am început să am primul job la birou și bineînțeles, să echilibrez un job unde trebuie să fiu fizic prezent cu școala, cu temele, cu pregătirea pentru olimpiade, care pentru cei care nu știu vorbim de până la zece ore pe zi”, a declarat acesta.

Drumul său în educație nu s-a oprit aici, ci a decis să plece peste ocean să-și continue studiile. Astfel că, Sebastian Dobrincu pleacă la 17 ani în America și susține examenul de Bacalaureat acolo, pe care îl și ia cu notă mare. Având rezultate excepționale la învățătură, i se oferă o bursă integrală la „New York Institute of Technology”.

Citește și: Sebastian Dobrincu și-a pierdut cardul cu zeci de mii de euro. Cineva l-a găsit și a cheltuit cât de mult a putut: „Dacă îl ducea mintea făcea tranzacții online”

Cum a devenit cel mai tânăr milionar din Silicon Valley

Stabilit în Statele Unite ale Americii, Sebastian Dobrincu începe să aibă mult mai multă vizibilitate. Datorită cunoștințelor și pasiunea pentru carieră, tânărul începe să fie invitat la evenimente exclusiviste, unde veneau doar vedete și nume mari în afacerile din America.

Care este povestea celui mai tânăr milionar din Silicon Valley [Sursa foto: https://www.instagram.com/sebyddd/]

Potrivit declarațiilor sale, era în New York când a realizat că nu există soluții de statistică pentru noile platforme sociale populare în acea vreme. Astfel, s-a născut Storyheap, o companie care oferă statistici pentru conturile de social media ale clienților. La nici doi ani de la lansarea pe piață a produsului, Sebastian a înregistrat vânzări ale firmei de un milion de dolari.

Printre clienții abonați la compania sa, amintim de McDonals, Forbes, Justin Bieber, Selena Gomez și DJ Khaled.

surse: kfetele.ro, libertatea.ro