Cine este Sebastian Dobrincu, noul investitor de la Imperiul Leilor 2022

Cine este Sebastian Dobrincu, investitorul de la Imperiul Leilor 2022

Sebastian Dobrincu, noul investitor de la Imperiul Leilor 2022, are 22 de ani şi s-a născut în Bucureşti. Tânărul locuiește în Los Angeles, iar la vârsta de 20 de ani a devenit unul dintre cei mai tineri milionari din Silicon Valley.

Sebastian a făcut bani din programare, iar marile companii: Spotify, Facebook și TikTok au fost impresionate de talentul tânărului român. Pe lângă toate acestea, Sebastian Dobrincu avea o listă lungă de clienți faimoși, printre care: Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack.

Pe plan personal, Sebastian Dobrincu se află într-o relație cu cântăreața Ioana Ignat, cu care a lansat și piesa: Inimă Naivă!

Sebastian Dobrincu a renunţat la şcoală

Sebastian Dobrincu a renunţat la studii, la fel ca Bill Gates și Mark Zuckerberg, fiindcă a vrut să pună mai mult focus pe antreprenoriat și dezvoltarea de noi produse.

Sebastian Dobrincu este cel mai tânăr membru din clasamentul Forbes „30 under 30” (n.r.- 30 de milionari sub 30 de ani).

„Realizările profesionale sunt rezultatul unei misiuni de-o viață de a-mi folosi abilitățile să transform lumea într-un loc puțin mai bun”, a spus Sebastian Dobrincu.

Facebook și Apple au dorit să-l angajeze, însă Sebastian Dobrincu a refuzat ofertele, fiindcă are alte planuri de viitor şi doreşte să rămână independent.

Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr milionar din Silicon Valley

Sebastian Dobrincu este un tânăr milionar, însă nu îi place să fie etichetat în funcție de veniturile pe care le are: ”Cu siguranță este adevărat, oricum îmi displace foarte tare când lumea categorizează în funcție de venituri sau că mi se pun astfel de etichete, milionarul sau cel mai tânăr nu știu ce, pe lângă că e un mod pervers de a descrie o persoană, reflectă niște valori pe care eu nu le reprezint. Adică eu nu am plecat niciodată cu gândul să fac bani, bineînțeles îmi doresc să am un succes financiar și să mă pot întreține, dar nu asta a fost misiunea mea niciodată și nu astea sunt valorile pe care vreau la rândul meu să le transmit mai departe. Bineînțeles, mă onorează titlul, sunt foarte bucuros și mândru de tot ce am reușit și faptul că pot să duc numele țării mai departe pentru că oriunde se scrie despre mine, și în State și în afară, se menționeză mereu că sunt român și emigrant, deci din punctul ăsta de vedere sunt mândru dar nu mă mândresc așa mult cu titulatura asta de milionar sau cu partea financiară pentru că nu ăsta e obiectivul meu și nu asta vreau să promovez mai departe. Vreau să promovez alte principii și alte valori care m-au propulsat acolo și care m-au dus în punctul în care sunt azi”, a spus Sebastian pentru stirileprotv.ro.