Cine este Sensy de la Bravo ai stil! Celebrities 2021. „Pot deveni cea mai bună versiune a mea!”

In articol:

Sensy este una dintre cele nouă concurente care se vor lupta pentru titlul de cea mai stilată femeie din România. Bravo ai stil! Celebrities, sezonul 7, va începe în septembrie 2021 și se anunță plin de surprize.

Sensy este concurentă la Bravo ai stil! Celebrities

Influencerița a acceptat să facă parte din cel mai urmărit reality show despre modă din România, iar din această toamnă va încerca să demonstreze că este o femeie stilată. Într-un interviu pentru publicația ele.ro, Sensy declara că lucrează mereu să devină cea mai bună versiune a sa.

Citeste si: Anda Adam și Nicoleta Nucă, primele două celebrități din cel de-al șaptelea sezon “Bravo, ai stil! Celebrities”

Sensy

„Cred că am cam multe valori morale în viață, poate unele dintre ele m-au împiedicat să ajung mai sus decât sunt acum, nu suport falisitate, răzbunarea și trădarea. (…) Cred în oameni și în schimbare, câteodată mă dezamăgesc așteptările pe care mi le fac despre anumiți oameni, sunt uneori superficială și nu-mi place să pierd timpul cu ceva ce nu-mi face plăcere, iar dacă vorbim de estetică, consider că am îmbunătățit cum am putut acest lucru și îmi place să cred că pot deveni cea mai bună versiune a mea”, spunea ea.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Sensy are experiență de peste 15 ani în Social Media, fiind un nume influent în domeniu. A descoperit magia rețelelor sociale în 2009, când colabora cu diferite branduri pentru promovarea în mediul online, dezvoltând și implementând pentru acestea strategia de comunicare și conținutul digital.

Din 2016 a intrat în fascinanta lume a influencerilor și a bloggerilor, activând în domeniile lifestyle, fashion, beauty și food. Se caracterizează ca fiind o fire calculată și perfecționistă, dar și sensibilă, emotivă și foarte empatică. Își descrie stilul vestimentar ca fiind cameleonic și așteaptă startul competiției "Bravo, ai stil! Celebrities" pentru a dezvălui telespectatorilor toate stilurile pe care ea le apreciază și nu le poate aborda în viața cotidiană.

„Consider că este singura oportunitate prin care mă pot transpune în toate personajele pe care le-am visat vreodată. Bravo, ai stil! Celebrities mă va face, cu siguranță, să ies din zona mea de confort. Îmi plac provocările și îmi place să evoluez din toate punctele de vedere”, mărturisește Sensy.

Cătălin Botezatu se retrage de la masa juraților Bravo ai stil! Celebrities

Creatorul de modă Cătălin Botezatu părăsește masa juraților „Bravo, ai stil!” pentru a se dedica altor proiecte în Kanal D.

El spune că a acceptat noi provocări pe care este nerăbdător să le împărtășească cu fanii săi.

„Dragii mei, a venit momentul pentru a împărtăși cu voi o decizie pe care am cântărit-o mult, nu a fost o decizie ușoară, însă am hotărât să mă retrag din proiectul Bravo, ai stil!. Voi rămâne în Kanal D, alături de această echipă extraordinară, împreună vom dezvolta alte proiecte de televiziune.

Citeste si: Ilinca Vandici, anunțul mult așteptat pentru fanii ”Bravo, ai stil”. Dezvăluirile făcute de celebra prezentatoarea TV

Sunt convins că această nouă etapă va reprezenta o provocare, un nou capitol frumos din viața mea și abia aștept să îl împărtășesc și cu voi. Înainte de tot, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul vostru, că mi-ați fost și îmi sunteți alături de fiecare dată, în toate proiectele în care sunt implicat. Vă sunt profund recunoscător! Le urez succes colegilor mei în noul sezon “Bravo, ai stil! Celebrities”. Voi reveni cu vești, așa cum v-am obișnuit! Va îmbrățișez pe toți!”, a spus Cătălin Botezatu.

SURSE: ele.ro