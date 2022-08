Cine este și cu ce se ocupă, de fapt, Anghel Damian. Noul iubit al lui Theo Rose a avut o relație de 9 ani cu Lia Bugnar

In articol:

Anghel Damian este noul iubit al lui Theo Rose. Relația dintre artistă și Alex Leonte pare că nu mai funcționa de ceva vreme, astfel că au decis să pună capăt relației și să o ia din nou de la capăt alături de bărbatul de care s-a îndrăgostit pe platourile de filmare.

Odată ce a ieșit la iveală că Anghel Damian este noul partener de viață al artistei, fanii s-au arătat curioși să afle cine este și cu ce se ocupă bărbatul.

Anghel Damian are 31 de ani și se pare că a cucerit-o iremediabil pe Theo Rose. Chiar dacă nu au făcut un anunț oficial legat de relație lor, cei doi se comportau în viața privată cât se poate de natural, fără să se ferească de ochii lumii.

Cine este și cu ce se ocupă Anghel Damian?

Anghel Damian este un regizor și actor român de succes, care, în prezent, are pe listă mai multe producții pe care chiar el le-a scris. El este cel care a creat scenariul serialului „Vlad”, remarcându-se și în „Celed”, un scurtmetraj care a fost vizionat la Busan International Short Film Festival, dar și la Odense

Film Festival. În prezent, actorul joacă în serialul în care este actriță și iubit sa.

În plan personal, Anghel Damian a avut o relație de aproape un deceniu cu Lia Bugnar. Cei doi au fost împreună vreme de 9 ani. În ciuda diferenței de vârstă de 22 de ani care exista între ei, au reușit să se înțeleagă de minune cât timp au format un cuplu.

Anghel Damian a devenit actor din întâmplare, după ce a participat la un spectacol de teatru în locul unui coleg de clasă. Altfel, altul ar fi fost drumul său în viață. Bărbatul a practicat sport de performanță, baschet, și și-a dorit să urmeze o carieră ca jurist, la fel ca bunicul lui, care a fost jurist, avocat și judecător.

Cei care i-au dat viață, cu toate că au o carieră în actorie, nu au încercat în vreun fel să-și influențeze fiul să urmeze același drum ca ei.

„Actoria a venit ca din întâmplare. Nişte colege de clasă făceau un spectacol de teatru şi s-au certat cu un coleg care trebuia să apară în piesă cu trei zile înainte de premiera de la un festival de teatru de amatori şi m-au rugat pe mine să iau rolul. Am acceptat şi m-am simţit extraordinar de bine. La acel festival am luat premiul pentru „Cel mai bun actor“, iar apoi am câştigat un alt premiu la Festivalul Ideo Ideis. Mi-am dat seama că mă simt foarte bine, îmi plăcea foarte mult spectacolul. Au contat şi primele premii. Dacă nu aş fi avut un feeedback foarte pozitiv în urma acestei experienţe, nu cred că aş fi dat la Actorie”, spunea el pentru Adevarul.ro.