Cine este și cu ce se ocupă Eliza Natanticu de la Asia Express, sezon 4

Cosmin Natanticu împreună cu soția sa fac parte din sezonul 4 „Asia Express”. Eliza Natanticu a intrat în atenția publicului după ce a participat, în 2016, la concursul de talente, X Factor.

Cine este și cu ce se ocupă Eliza Natanticu de la Asia Express

Eliza Natanticu, în vârstă de 32 de ani, s-a născut în București, iar pasiune pentru actorie a cunoscut-o de la părinții săi, ambii actori, participând la diferite piese de teatru de la șapte ani.

”Sunt actriță. Am crescut în Teatrul Odeon. Părinții mei sunt amândoi actori. Am jucat în piese de teatru de când aveam șapte ani. Acolo am prins clar microbul scenei. Simt că în mine zace ceva ce trebuie exprimat. Simt că lumea muzicală are nevoie de mai multe talente care pot cânta live și cred că pot fi unul dintre ele.”, a spus Eliza Natanticu.

De asemenea, concurenta de la Asia Express este și cântăreață, iar de-a lungul anilor a jucat în mai multe piese de teatru și seriale, iar de curând a lansat piesa „Arde”, unde apare în ipostaze super sexy.

Eliza Natanticu a devenit cunoscută în urma participării la X Factor, în anul 2016, unde a prezentat o întâmplare amuzantă petrecută în Grecia.

Eliza Natanticu a povestit cum actualul soț, Cosmin, a cerut-o în căsătorie într-un moment nepotrivit, și nervoasă fiind l-a refuzat categoric în prima fază, acceptând până la urmă să devină soția lui.

„Viitorul meu soţ a avut o propunere extrem de năstrușnică. M-a cerut de soţie pe o plajă, în Grecia. Şi-a propus să mă enerveze foarte tare. Şi cererea a venit în momentul în care eram maxim de nervoasă şi, în prima fază, am refuzat, după care, ce să fac?!, a trebut să îl iau.”, a spus Eliza Natanticu la X Factor.

Cum a început povestea de dragoste dintre Eliza și Cosmin Natanticu

Eliza și Cosmin Natanticu s-au cunoscut în urmă cu nouă ani, prin intermediul unei prietene comune. Încă de la primele întâlniri, cei doi au descoperit că au lucruri în comun, și ușor ușor au ajuns la concluzia că fac un cuplu frumos, ajungând să fie de despărțit.

Cosmin și Eliza Natanticu, concurenții de la Asia Express [Sursa foto: Instagram]

„Ne-a făcut cunoştinţă o prietenă comună, dar atunci nu a „percutat’ nici unul dintre noi. Abia după vreo două săptămâni m-a căutat Lizi pe Facebook, mi-a scris, şi tot în ziua aceea am ieşit la masă.

Am descoperit că avem o grămadă de lucruri în comun. De atunci pot să zic că s-au legat lucrurile. Deci, ea m-a căutat pe mine (zâmbeşte). De atunci suntem de nedespărţit, ne consultăm, luăm decizii împreună, ne susţinem.”, a declarat Cosmin Natanticu.

Cei doi s-au căsătorit în 2018, nașii fiind Mihai Bobonete și de soția acestuia, și speră ca în viitorul apropiat să devină părinți.