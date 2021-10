Cine este și cu ce se ocupă fiul Monicăi Tatoiu. Tânărul s-a născut cu probleme de sănătate

In articol:

Monica Tatoiu a trecut prin două căsnicii eșuate, dar alături de cel de-al treilea soț, Victor Tatoiu, a cunoscut respectul și fericirea. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu 34 de ani, iar după șapte ani a apărut băiatul lor, pe care l-au botezat cu numele tatălui, Victor.

Cine este și cu ce se ocupă fiul Monicăi Tatoiu

Monica și Victor Tatoiu sunt căsătoriți de 34 de ani, iar împreună au un băiat în vârstă de 27 de ani, Victor. Deși a cunoscut succesul absolut pe plan profesional, nu putem spune același lucru și pe plan personal, unde până a-l cunoaște pe actualul soț, a simțit pe propria piele două divorțuri, din cauza infidelităților.

Mai mult de atât, în 1994 fericirea că va fi mamă s-a transformat într-unul de îngrijorare și supărare, atunci când medicii i-au spus că băiețeul are șanse mici de viață, din cauza unui plămân nefuncțional. În cadrul unui interviu, Monica Tatoiu a dezvăluit ce a simțit în momentul în medicii i-au comunicat diagnosticul îngrijorător al copilului ei.

Monica Tatoiu, împreună cu soțul și fiul ei [Sursa foto: Facebook]

„29 martie 1994, era într-o marți, la ora 09:00, în Spitalul Universitar. Am făcut cezariană de frică, era să mor de la anestezie. Copilul s-a născut cu un plămân nefuncțional. Doctorii mi-au spus că pot să mai încerc după. Am vrut să mor și apoi m-am rugat. Și am promis să fiu cuminte cum mama m-a învățat și nu am ascultat-o. Și s-a făcut bine”, a spus Monica Tatoiu.

Ajuns la vârsta de 27 de ani, Victor Tatoiu a depășit problema de sănătatea cu care s-a născut și a absolvit Școala Americană, o școală privată din București pentru care femeia de afaceri a plătit multi bani.

„Fiul meu a studiat 13 ani la Școala Americană care nu e acreditată. Mi-a zis că am făcut cea mai mare greșeală că l-am trimis acolo. Toți elevii care au venit în clasa a noua le-au luat-o înainte. Nu faceți ca mine. L-am trimis acolo de la grădiniță. Dacă mi-l dădeau afară, că mi-am băgat nasul unde nu îmi fierbe oala, niște chestii cu finanțări, putea să rămână pe dinafară, iar asta însemna că trebuia să reînceapă totul de la clasa întâi.

Am aflat că școala nu avea acreditare. Aceasta este greșeala părinților care nu se informează despre statutul școlilor private. Costă 18.000 de euro, dar la mine a fost parte din contract și plătea compania”, a declarat Monica Tatoiu.

În prezent, fiul femei de afaceri, Victor Tatoiu, este stabilit în străinătate, unde lucrează ca master diver.

„Și este master diver. E adult acum. Cu carte de muncă. Niciun sacrificiu nu este prea mare pentru puiul tău. Oricât de mare este, tot pui rămâne.L-am învățat tot ce m-au învățat ai mei părinți. E mai înțelept decât mine”, a mărturisit femeia de afaceri.

Victor Tatoiu, fiul Monicăi Tatoiu [Sursa foto: Instagram]

Monica Tatoiu s-a născut pe 21 iunie 1956 și este absolventa a două doctorate obținute la Universitatea din Iași. A luat lecții de pian și de balet, iar timp de câțiva ani a predat matematică.

În perioada 1996-2008, femeia de afaceri a condus o cunoscută companie internațională de cosmetice, iar în 2004 a candidat la funcția de Primar General al Capitalei și a luat parte la discuțiile pe tema egalității de șanse în administrația publică din România.