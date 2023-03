In articol:

Cosmin Achim, fundașul central al celor de la Petrolul Ploiești este investigat de Comisia de Integritate FRF pentru pariuri sportive.

Sportivul ar fi fost pârât chiar de fosta lui iubită, Daniela Tatara. Iată cine este aceasta și cu ce se ocupă!

Cosmin Achim, fundașul central al celor de la Petrolul Ploiești, în vârstă de 27 de ani, se află în mijlocul unui scandal uriaș. Jucătorul este investigat de Comisia de Integritate FRF (Federația Română de Fotbal) pentru pariuri sportive, caz în care ar fi implicată și o grupare interlopă.

Fotbalistul ar fi fost pârât de fosta sa prietenă, care, conform OrangeSport, ar fi trimis mailuri către Ligă și Federație, care conțineau capturi de pe telefonul fundașului central și conversații cu membrii unui clan interlop, dezvăluind jocuri la pariuri și chiar sumele pariate de fotbalist- în jur de 8.000 de lei pe anumite bilete.

În urma anchetei, Comisia de Integritate a Federației ar fi găsit și un tipar după care Cosmin Achim (27 de ani), ultima dată la Petrolul, ar fi pariat chiar pe propriile meciuri: el titular+ minim

două goluri marcate de echipa adversă după pauză.

„Situaţia la care faceţi referire reprezintă subiectul unei anchete a Departamentului de Integritate al Federaţiei Române de Fotbal, anchetă care încă se află în desfăşurare. Din acest motiv, nu putem oferi detalii suplimentare.”, a confirmat FRF investigația pentru Orange Sport.

Cine este și cu ce se ocupă fosta iubită a lui Cosmin Achim, Daniela Tatara [Sursa foto: Instagram]

Care sunt cele nouă meciuri jucate la pariuri de Cosmin Achim, anchetate de FRF

Jurnaliștii de la Prosport susțin că mai mult de nouă meciuri ar fi fost jucate de Cosmin Achim la pariuri de Achim, iar ele sunt vizate, acum, de către Comisia de Integritate a Federației. Ele, potrivit sursei citate, prezintă un tipar: Achim titular pentru echipa lui și minimum două goluri marcate de formația adversă în repriza secundă.

Cele 9 dueluri anchetate, 7 în perioada în care stoperul evolua pentru FC Voluntari, două în tricoul Petrolului:

Dinamo- FC Voluntari 3-0 (1-0 la pauză)- 20.11.2020 Hermannstadt- FC Voluntari 3-2 (1-2)- 13.12.2020 FC Voluntari- Chindia 0-2 (0-0)- 16.12.2020 Gaz Metan- FC Voluntari 2-0 (0-0)- 12.01.2021 FC Voluntari- FC Argeș 0-2 (0-0)- 23.10.2021 Farul- FC Voluntari 3-0 (1-0)- 12.02.2022 FC Voluntari- Chindia 0-3 (0-1)- 22.10.2022 Petrolul- Chindia 1-2 (1-0)- 28.01.2023 Petrolul- CFR Cluj 2-5 (0-1)- 27.02.2023

Cine este și cu ce se ocupă Daniela Tatara, fosta iubită a lui Cosmin Achim

Daniela Tatara, fosta iubită a lui Cosmin Achim, precum și femeia care l-ar fi pârât pe fotbalist autorităților, întrucât a jucat la pariuri pe meciurile echipei sale din Superliga, este o tânără de origine română, care locuiește de 11 ani în Franța. Potrivit spuselor sale, aceasta a plecat din România pentru a duce un trai mai bun. Astfel, fosta iubită a fotbalistului Cosmin Achim deține niște afaceri în Franța, în sistemul HoReCa.

Totodată, înainte de a pleca în străinătate, Daniela Tatara s-a implicat și în lumea afacerilor de la noi. A deținut societăți care s-au ocupat de transportul cerealelor și a deținut funcția de director într-o sucursală. Totodată, Daniela Tatara a declarat că relația cu fundașul central a făcut-o să revină adesea în țară:

„Am locuit în România până în urmă cu 11 ani, am hotărât să părăsesc frumoasa noastră țară pentru că nu ni se oferă nimic. Dețin niște afaceri în Franța, în sistemul HoReCa. Am avut și alte societăți în România care s-au ocupat de transportul cerealelor, am fost director într-o sucursală acum mai mulți ani. M-am axat foarte mult pe cariera mea. Eu și Cosmin Achim ne-am cunoscut prin rețelele de socializare.

El mi-a scris acum 4 ani de zile, dar nu dau atenție, de obicei, acestor lucruri pe rețelele de socializare, pentru că nu ai de unde să știi cu cine vorbești. Ne-am cunoscut, apoi după o lună și jumătate am venit în România. Așa am început o relație oficială, o chestie asumată și în mediul online. Era o relație oficializată.

El este un băiat cu bun-simț, m-a respectat. Eu veneam în general o dată pe lună în România. Veneam mai des când aveam afacerea cu transporturi. Am vândut firma de transport și mi-am reluat naveta cu avionul în România.”, a spus Daniela Tatara, citează prosport.ro.

Sursa: prosport.ro