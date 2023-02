Cine este și cu ce se ocupă George Restivan, soțul Adrianei Bahmuțeanu. Bărbatul are o fiică în vârstă de 25 de ani, pe care a recunoscut-o de abia acum

In articol:

După ce s-a căsătorit și a divorțat de cinci ori de Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu și-a găsit, în sfârșit, liniștea alături de bărbatul visurilor sale. Iată cine este și cu ce se ocupă George Restivan, soțul Adrianei Bahmuțeanu!

Cine este George Restivan, soțul Adrianei Bahmuțeanu

Bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu se numește George Restivan și activează în domeniul imobiliarelor. Încă din 1999, George Restivan a locuit în America, dar în prezent, stă în România alături de Adriana Bahmuțeanu. Are un fiu dintr-o căsătorie anterioară, ce s-a terminat tragic. Din păcate, mama copilului său a murit la doar câteva zile după ce a dat naștere.

Adrian Bahmuțeanu și soțul său s-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune, Carmen Harra. Deși nu a fost dragoste la prima vedere, cei doi au fost deschiși să se cunoască și să clădească pas cu pas o frumoasă poveste de dragoste.

„Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unui prieten comun, Carmen Harra, din Califormia, pe care o cunosc de 14 ani. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că „It is the right thing, este un sentiment comun.", a mai declarat George Restivan, la România TV.

George Restivan și Adriana Bahmuțeanu au organizat cununia religioasă în vara anului trecut, iar vara aceasta, urmează să organizeze nunta.

George Restivan are o fiică de 25 de ani, pe care a recunoscut-o de abia acum

Un mare șoc pentru Adriana Bahmuțeanu și soțul său a fost să audă că bărbatul mai are o fiică! Aceasta se numește Melissa, are 25 de ani, și trăieste la Satu Mare. Tânăra l-a contactat pe George Restivan, susținând că este fiica sa. Soțul Adrianei Bahmuțeanu a decis să facă un test ADN, care s-a arătat a fi pozitiv.

„Am sunat și ni s-a confirmat 99%. Ce am promis că fac, am făcut. Am avut o experiență foarte bună la Satu Mare, am fost la socrii Melissei. Ea acolo locuiește cu soțul ei și familia lui”, a spus George Restivan la Antena Stars, conform libertatea.ro.

„Eu mă bucur că s-a mărit familia. Ce urmează? Noi ne ocupăm de nuntă, o să mergem să nască Melissa, este pe ultima sută de metri. Îi urăm naștere ușoară. Vorbim la telefon, ținem legătura. Ei sunt invitați la nuntă”, a completat Adriana Bahmuțeanu, care se căsătorește în iunie cu logodnicul ei.

În luna noiembrie a anului trecut, George Restivan a povestit despre situația pe care o avea cu mama fetei, susținând că a fost o aventură de noapte și că nimeni nu i-a spus că are un copil.

„Eu nu o cunosc pe fata aceasta, eu am avut o relație cu mama ei acum 20 și ceva de ani. Mie niciodată nu mi s-a prezentat că am o fată. A fost o aventură de o noapte, asta a fost, nu mi s-a spus că a rămas gravidă, nu mi s-a spus că am un copil.

Acum 10 ani, în perioada în care mie mi-a murit soția, această persoană s-a prezentat la ușă să ceară bani, îmi sună verișorii la Paris, să le ceară și lor bani, deci numai amenințări. A fost o aventură, nu mi s-a prezentat absolut nimic.(…) Nu m-am gândit dacă să fac test sau nu (n.r. ADN). Eu nici nu am știut că a rămas mama ei gravidă. Mie mi s-a spus 10-15 ani mai târziu, dar mi s-a spus sub formă de amenințări”, a declarat George Restivan, în cadrul emisiunii „Acces Direct”.

