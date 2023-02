Cine este și cu ce se ocupă noua iubită a lui Cosmin, Andreea! Tânăra are doar 22 de ani și este de o frumusețe răpitoare

In articol:

Cosmin și Miruna au ales să meargă pe drumuri separate în viața la doar o lună de la căsătorie, după ce tânăra și-a dat seama de faptul că încă are sentimente puternice pentru fostul ei iubit, Luță. După această dezvăluire controversată, Miruna a fost ținta criticilor internauților, aceștia judecând-o aspru pentru că a ales să se căsătorească știind că nu a trecut peste fosta sa relație.

La scurtă vreme de la anunțarea divorțului, Cosmin a luat prin surprindere pe toată lumea după ce a dezvăluit că se află într-o nouă relație alături de o domnișoară mai apropiată de vârsta sa, pe nume Andreea.

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul rețelelor de socializare și, după numai câteva zile în care au discutat online, au decis să se întâlnească, începând, astfel, să formeze un cuplu. Andreea are doar 22 de ani, este studentă în cadrul Facultății de Politehnică din București, iar în timpul liber este make-up artist. În semn de susținere și apreciere, recent, Cosmin a postat în mediul online contul de Instagram de make-up al iubitei sale, pentru a-i promova afacerea.

Cosmin și-a asumat relația cu noua sa iubită

În urmă cu doar câteva zile, Cosmin a apărut din nou pe micile ecrane, acolo unde a vorbit despre noua sa relație. Tânărul a asigurat pe toată lumea că este vorba despre o relație cât se poate de serioasă, chiar dacă a trecut puțin timp de la despărțirea de fosta sa soție, Miruna.

„Știe toată lumea, pentru că eu am vrut să știe, nu mă feresc de nimeni. E o relație foarte frumoasă. Bine... toate relațiile sunt frumoase la început. Este o fată super dulce, care are foarte multe calități și momentan ne înțelegem foarte bine. Mi-a scris pe Instagram acum vreo 3-4 săptămâni, să nu greșesc, am vorbit o perioadă de câteva zile și ne-am văzut. Am mers la o cafea și după ne-am cunoscut mai bine. Relația e caldă. Sincer, chiar sunt vindecat, asta vorbeam și cu noua mea iubită.

I-am spus să nu ai impresia că eu acum am intrat într-o relație cu tine ca tu să fii un pansament pentru mine, pentru că nu-mi doresc asta. Nu-mi doresc să-mi bat joc de nimeni, să mă folosesc de cineva ca să trec eu peste o poveste de-a mea, nu. Nu este așa, am trecut peste și momentan chiar sunt foarte bine. Dacă nu era ceva serios nu mă afișam să vadă lumea că am relație și poate la scurt timp să mă despart.”, a spus Cosmin în urmă cu câteva zile.