Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Fodor în prezent? Biografie: vârstă, carieră, familie

Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Fodor în prezent. Artistul a renunțat la cariera solo și s-a concentrat mai mult pe actorie. Iată în ce filme a jucat.

Cine este Răzvan Fodor

Răzvan Fodor s-a născut pe data de 22 iunie 1975, în București. Artistul a studiat la Academia de Educație Fizică și Sport, cu specializarea gimnastică, dar nu a profesat în domeniu.

Răzvan a ales să își urmeze visul, așa că a devenit artist solo. În anul 2000, Răzvan Fodor s-a alăturat trupei rock românești, Krypton, cunoscută mai mult pentru stilul rock heavy metal. Rezultatul a fost un succes comercial instantaneu pe piața de muzică românească.

De asemenea, Răzvan Fodor este și actor, și un om de televiziune foarte cunoscut. Acesta a avut roluri în mai multe telenovele românești și filme, dar a participat și la diferite emisiuni TV.

Răzvan este căsătorit cu Irina Fodor, din 2010. Cei doi au o fiică, pe nume Diana.

Cu ce se ocupă Răzvan Fodor

Răzvan Fodor a devenit cunoscut în jurul anului 2000, fiind artist solo. Acesta a cântat alături de trupa Krypton vreme de câțiva ani. A urmat apoi o nouă provocare pentru el, astfel că a devenit un actor foarte apreciat. A jucat în mai multe telenovele și filme românești.

Filmografie:

Milionari de weekend (2004)

Păcatele Evei (2005), serial- personaj: Alexandru, co-protagonist

Daria, iubirea mea (2006)- Tavi Dumitrescu

Om sărac, om bogat (2007), serial- personaj: Banderas

Inimă de țigan (2008), serial- personaj: Impresarul Rodiei

Îngerașii (2008), serial-personaj: Nistor, antagonist

Cu un pas înainte (2008), serial-personaj: Patron

Un film simplu (2008), film: Sonny Delano

Aniela (2009), serial- personaj: Zeno

Iubire și onoare(2010), serial- personaj: Șarpe, antagonist

Pariu cu viața (2012), serial- personaj: Robert,

O nouă viață (2014) serial/telenovela- Robert

Adela (2021) serial- Sebastian Lascu

Lia (2023) serial- Gelu

#Selfie (2014), film- personaj: Sergiu

#Selfie 69 (2016), film- personaj: Sergiu

Răzvan Fodor a participat la mai multe emisiuni TV. În 2020, artistul a câștigat marele premiu într-o emisiune de tip concurs, împreună cu Sorin Bontea.

Răzvan Fodor are o familie frumoasă

Răzvan Fodor s-a căsătorit cu Irina în anul 2010, după o relație de 3 ani. Între ei este o diferență de 13 ani, ea având vârsta de 34, iar el 47 de ani.Cei doi au împreună o fetiță pe nume Diana.

Răzvan Fodor a cunoscut-o pe Irina pe platourile de filmare, pe vremea când ea nu terminase încă facultatea, iar el juca în telenovele. La 22 de ani, Irina a rămas însărcinată, acest eveniment fiind unul dintre cele mai importante din viața lor.

Fiind cunoscut pentru statutul său de cuceritor, Răzvan Fodor a surprins pe toată lumea, când a ales să formeze un cuplu cu cea care urma să îi devină soție.

„Ne-am mai întâlnit de două ori, dar nu a existat niciun pupic, nimic, voiam doar să o ascult. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni, am niște prieteni cu glume dubioase și am văzut că duce la un umor sub orice critică.

I-am zis că plec în vacanță în India și am întrebat-o dacă vine cu mine. Și a venit cu mine și a făcut toată vacanța aia la picior timp de o lună de zile cu mine. Am zis, asta este nevasta mea! Ne-am întors și s-a mutat la mine”, a spus Răzvan Fodor.

