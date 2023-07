Cine este și cu ce se ocupă Rona Hartner în prezent. Biografie: vârstă, carieră, familie. „M-a îndepărtat de toată lumea”

In articol:

Biografie Rona Hartner: vârstă, carieră, familie. Actrița a debutat în lumea filmelor în anul 1996. Află totul despre cariera sa de succes.

Biografie Rona Hartner

Rona Hartner s-a născut pe 9 martie 1973, în București. Tatăl său, de origine germană, era de meserie inginer proiectant, iar mama sa, româncă, era economistă.

În perioada 1979- 1991, Rona Hartner a învățat la școala germană din București. Apoi, a început studiile la Școala de Muzică Titu Maiorescu, iar începând cu anul 1992 a studiat la Academia de Teatru și Film din București.

Rona Hartner este o actriță de film, cântăreață, compozitoare și textieră. De-a lungul timpului, a apărut în mai multe filme celebre și a cântat alături de artiști consacrați.

Rona Hartner a fost căsătorită cu actorul argentinian Rocco Sedano, de care a divorțat în 2008. Cei doi au împreună o fiică pe nume Rita, în vârstă de 15 ani.

În prezent, Rona Hartner locuiește în Franța și are un program foarte încărcat, datorită concertelor.

Citește și: Rona Hartner, declarații tulburătoare, la Kanal D, duminica aceasta, la "40 de întrebări cu Denise Rifai": “Am un caracter impetuos si am avut si vreo două tentative de sinucidere”

Cine este și cu ce se ocupă Rona Hartner în prezent. Biografie vârstă, carieră, familie [Sursa foto: Facebook Rona Hartner]

Citeste si: Rona Hartner, declarații tulburătoare, la Kanal D, duminica aceasta, la "40 de întrebări cu Denise Rifai" “Am un caracter impetuos si am avut si vreo două tentative de sinucidere”- kanald.ro

Citeste si: Ce au găsit polițiștii într-o sacoșă aflată pe bancheta din spate a unui Audi. Șoferul de 23 de ani este acum cercetat| FOTO- stirileprotv.ro

Cu ce se ocupă Rona Hartner

Rona Hartner are o pasiune pentru scenă, încă din copilărie. Actrița a debutat în lumea filmelor în anul 1996. Regizorul francez Tony Gatlif i-a oferit rolul principal în filmul Gadjo dilo- Străinul nebun, care s-a filmat în România.

Pentru această prestație, Rona a primit premiul Leopardul de aur, la Festivalul Internațional de Film de la Locarno.

Tot în 1996 a apărut în co-producția franco-română Asfalt-Tango regizată de Nae Caranfil. În 1997 a plecat în Franța, unde a jucat în thrillerul Nekro regizat de Nicolas Masson. În 1998 a revenit în țară pentru a juca în filmul Dublu extaz al lui Iulian Mihu.

De asemenea, actrița a apărut și în alte producții, precum: Sexy Harem Ada Kaleh, regizor Mircea Mureșan, în 2001, Le Divorce, regizor Magna Tellman, în 2002, Chicken with Plums, regizor Marjane Satrapi, 2011.

În prezent, Rona Hartner se împarte între mai multe proiecte pe plan profesional, printre care numeroase concerte în Franța.

„Am concerte multe toată vara. Am concerte mișto de tot cu trupa mea, dar și cu compoziții gospel. Sunt festivaluri peste tot în Franța, iar vara e perioada în care mișun cel mai mult.

Sunt chiar epuizată deja. Deci, am o vară complet plină. Eu vara nu dorm! Nu știu când o să am timp de plajă, deși stau la 5 minute de plajă. Nu știu cum să fac să am timp de toate”, a dezvăluit Rona de curând.

Citește și: ”În Franța au sunat-o deja” Fiica Ronei Hartner, pas important în carieră, la doar 15 ani. În ce domeniu s-a specializat tânăra?

Citeste si: “Cu această ocazie mi-a spus că mama ei niciodată nu o lăuda după vreo apariție sau concert!” Silvia Dumitrescu a făcut dezvăluiri neștiute despre Mădălina Manole, la 13 ani după ce s-a stins din viață- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 iulie 2023. Ce sfinți sunt celebrați sâmbăta aceasta?- stirilekanald.ro

Citeste si: Horoscop de weekend, 15-16 iulie 2023: Leii au un moment bun să își reafirme încrederea în sine și să își urmărească obiectivele. Scorpionii sunt sfătuiți să fie atenți la persoanele care i-au dezamăgit- radioimpuls.ro

Cine este și cu ce se ocupă Rona Hartner în prezent. Biografie vârstă, carieră, familie [Sursa foto: Facebook Rona Hartner]

Rona Hartner a fost căsătorită de două ori

După mutarea sa în Franța, Rona Hartner l-a cunoscut pe actorul argentinian Rocco Sedano, cu care s-a căsătorit. Cei doi au divorțat în 2008 și au împreună o fiică pe nume Rita, în vârstă de 15 ani.

Câțiva ani mai târziu, Rona Hartner a început o frumoasă poveste de dragoste cu Herve Camilleri. Cei doi au fost căsătoriți aproximativ doi ani, dar au ales să meargă pe drumuri separate la începutul anului 2021.

„ M-a îndepărtat de toată lumea, inclusiv de fata mea. Proiectul lui, el, tot ceea ce era, devenise prioritar. Eu am trecut pe planul doi și chiar mult mai departe.

Persoana respectivă, cu care am fost căsătorită, avea un spirit zâzanie în care se certa din absolut nimic. Începeau toate certurile vineri, când trebuia să am weekendul pentru fata mea. De vineri până duminică era coșmar.

Pe mine, religia m-a ajutat să văd. Eu sunt o persoană luminată și am avut impresia că m-am căsătorit cu întunericul”, a povestit Rona Hartner despre unul dintre motivele despărțirii.

Surse: libertatea.ro, click.ro