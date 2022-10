In articol:

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Cristian Onețiu. Femeia care îi stă alături încă de la 16 ani omului de afaceri Cristian Onețiu se numește Florina Onețiu și activează, la fel ca și soțul său, în domeniul business-ului.

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Cristian Onețiu

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Cristian Onețiu. Cu toții știm că în spatele fiecărui bărbat de succes se află o femeie pe măsură. Acest lucru se aplică mai ales în cazul omului de afaceri Cristian Onețiu. Soția sa se numește Florina Onețiu și este un antreprenor de succes, având o frumoasă fiică de 13 ani.

Florina Onețiu are o experiență de peste 15 ani în domeniul comunicării. Soția lui Cristian Onețiu a urmat cursurile Facultății de Drept din Timișoara, urmând să se mute în București după finalizarea studiilor.

Citeste si: Cum și-a început Cristian Onețiu cariera. „Mă duceam dimineața la ora 6 în târgul de vechituri unde veneau romii cu tot felul de haine la kilogram”

La începutul carierei, a activat în PR și marketing, lucrând ca organizator de evenimente și manager de marketing și comunicare. După ce a acumulat o experiență vastă în domeniul comunicării, Florina Onețiu a decis să-și testeze abilitățile de antreprenor prin începerea unor business-uri proprii.

Soția lui Cristian Onețiu a experimentat mai multe zone, reușind să se descurce de minune în fiecare domeniu în care a activat.

Începând cu 2008, Florina s-a orientat spre ceea ce înseamnă dezvoltare personală, participând ca speaker la evenimente caritabile și de business.

Citeste si: Culiță Sterp, noi declarații despre cine i-a furat banii din seif. “I-am adus în casă.”- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Cristian Onețiu [Sursa foto: Facebook]

Povestea de dragoste dintre Cristian Onețiu și soția sa

Cristian Onețiu și soția sa, Florina Onețiu, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, din care a rezultat și un copil, pe nume Emma, acum aproape domnișoară, în vârstă de 13 ani. Într-un interviu pentru life.ro, Cristian Onețiu a povestit că-și cunoaște soția încă de pe vremea când avea doar 16 ani.

„Am prostit-o că sunt mare om de succes. Ne știm de la 16 ani, dar nu am avut nici o treabă.”, a spus Cristian Onețiu despre momentul în care și-a întâlnit soția.

Citeste si: Cristian Onețiu, invitat duminică la “40 de întrebări cu Denise Rifai”

Omul de afaceri a mai povestit că a cunoscut-o pe Florina în punctul în care era cel mai falit. Cristian Onețiu a mărturisit că momentele grele în care soția sa i-a fost alături au fost cele care le-au consolidat relația.

„Am zis că sunt mare și tare și a venit și ea la București să-și caute de lucru. M-a întrebat dacă știu pe cineva care angajează, eu am zis că o fac asistentă la mine. S-a uitat la mine de sus și și-a văzut de treabă, s-a angajat la Janine când era în mare vogă. Apoi am mai ieșit la o masă, am mai povestit și într-o seară s-a conectat treaba. După jumătate de an am dat faliment, cu insolvență și executor. Eu plângeam prin parcuri, iar ea a rămas alături de mine. Când cineva e lângă tine în perioade grele, se clarifică lucrurile, te gândești că trebuie avut grijă pe mai departe, că trebuie să te străduiești pentru omul acela.”, a spus Cristian Onețiu, potrivit life.ro.

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Cristian Onețiu [Sursa foto: Facebook]

sursă: life.ro