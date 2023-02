Cine este și cu ce se ocupă soția lui Florin Zamfirescu. Este cu 20 de ani mai tânără decât celebrul actor

In articol:

După trei căsnicii eșuate, celebrul actor Florin Zamfirescu și-a refăcut viața alături de Daciana Toma. În ciuda diferenței de vârstă de 20 de ani dintre ei, cei doi pare că se înțeleg de minune.

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Florin Zamfirescu

Iată cine este și cu ce se ocupă soția actuală a lui Florin Zamfirescu!

Florin Zamfirescu este într-o relație cu Daciana Toma încă din 2014. Deși nu s-au căsătorit niciodată oficial, actorul o prezintă drept soția sa. Daciana Toma este de profesie medic de familie și are 53 de ani.

Diferența de vârstă dintre Florin Zamfirescu și soția sa este de 20 de ani, dar acest aspect nu i-a împiedicat pe cei doi să clădească o relație frumoasă și să ducă o viață liniștită.

„Cu Daciana am avut noroc. Mereu îi spun de ce nu ne-am întâlnit cu 20 de ani mai devreme. Și ea zice pentru că atunci nu m-ai fi iubit'. Daciana este șansa și norocul vieții mele și al copiilor, îi iubește enorm și pe ei și pe nepoți”, a spus Florin Zamfirescu despre soția sa, potrivit fanatik.ro.

Câte soții a avut actorul Florin Zamfirescu

Florin Zamfirescu a fost căsătorit prima dată cu Rodica, mama fiului său, Vlad Zamfirescu. Prima căsnicie a actorului nu a durat mult, astfel că a divorțat la doar 25 de ani. A doua căsnicie a fost cu Valeria Sitaru, femeia care i-a dăruit o fiică, pe Ștefana. După divorțul de Valeria, Florin Zamfirescu s-a căsătorit cu actrița Cătălina Mustață, cu care a avut o căsnicie de 21 de ani.

Actorul Florin Zamfirescu a mărturisit că unul dintre motivele pentru care a trecut prin atâtea căsnicii este că niciodată nu a reușit să se descurce singur. Atunci când vine vorba de treburile casnice, maestrul se declară nepriceput.

„Eu nu am putut, în viața mea, să mă gospodăresc singur. M-am dus la Tg Mureș, acolo m-am însurat și l-am făcut pe Vlad. Apoi am divorțat de Rodica. Eu nu știu să calc o cămașă, să pornesc mașina de spălat rufe. În afară de cartofi la tigaie și ouă prăjite nu fac. Nu mai suport restaurantele și mâncarea de acolo din cauza turneelor”, a dezvăluit Florin Zamfirescu pentru FANATIK.

După trei căsnicii eșuate, Florin Zamfirescu a realizat că problema era, de fapt, criteriul după care își alegea partenerele. Celebrul actor punea mai mult preț pe frumusețe, lăsând deoparte trăsăturile de caracter ale femeii cu care urma să înceapă o relație. Dintre fostele sale soții, singura cu care nu a ținut legătura este Cătălina Mustață.

„De trei ori am făcut greșeli, dar nu le bârfesc, în afară de Cătălina Mustață am rămas prieten cu toate. Apoi, Rodica a murit, cu Valeria Sitaru mă văd în continuare. Eu m-am amăgit cu căsătoria ca maimuța care alege mărgica cea mai colorată. Eu nu m-am uitat la calități, la potriveală, am vrut să arate bine, așa că am avut niște neveste superbe, abia apoi mi-am dat seama că nu sunt cum trebuie pentru mine.”, a mai spus Florin Zamfirescu.

