Cine este și cu ce se ocupă Veikko Miettinen, soțul Narcisei Suciu. Află totul despre cum a început povestea lor de iubire

Cine este și cu ce se ocupă Veikko Miettinen, soțul Narcisei Suciu.

Cântăreața a povestit totul despre cum a început povestea lor de iubire.

Veikko Miettinen este soțul Narcisei Suciu. Cei doi s-a cunoscut pe internet, din întâmplare și au decis să se căsătorească în 2010.

Bărbatul a fost atras de Narcisa Suciu, înainte de a afla de fapt, că este cântăreață. Deși este o diferență de 9 ani între ei, acest lucru nu a fost o problemă pentru relația lor.

„L-am cunoscut pe Veikko online. Pe vremea aia era foarte la modă o chestie care se numește Second Life, o realitate virtuală, unde se întâmplă tot ce se întâmplă în lumea reală, unde toate firmele mari aveau sediu, unde el lucra ceva pentru universitatea din Turku. (…) Este unul dintre pionierii web design-ului și a jocurilor de calculator din Finlanda.

Apoi am făcut schimb de ID-ul de la Messanger și i-am spus că nu vreau să stau să îi explic foarte multe lucruri despre mine, că o să ne cunoaștem treptat. I-am zis că am un copil, că am o fetiță și că ăsta e și motivul pentru care nu vreau să zic prea multe chestii despre mine deocamdată. Nu i-am spus că sunt cântăreață.”, a povestit Narcisa Suciu.

Soțul cântăreței este de meserie antropolog, însă lucrează în industria jocurilor pe calculator. Acesta lucrează la o instituție a statului, care consiliază creatorii acestor jocuri.

„ Soţul meu este antropolg de meserie, doar că lucrează în industria jocurilor pe computer. Finlanda, practic, cam din asta trăieşte, din creier. El lucrează la o instituţie a statului care consiliază tinerii care creează de jocuri pe calculator – de la legislaţie, partea tehnică, fonduri, până la vânzare. Ţine seminarii, conferinţe despre webdesign, e implicat în domeniul acesta”, a explicat cântăreața.

Cine este și cu ce se ocupă Veikko Miettinen, soțul Narcisei Suciu [Sursa foto: MediaFax Foto]

Narcisa Suciu și-a cunoscut soțul pe internet

Narcisa Suciu și-a cunoscut soțul pe internet. La câteva zile, cei doi au început să vorbească pe messenger. Inițial, cântăreațța nu a vrut să îi spună prea multe despre ea, deoarece nu avea încredere că ar pute fi ceva real.

Atunci când el i-a mărturisit că a aflat cine este, Narcisa Suciu a vrut să întrerupă legătura. În acea perioadă, o prietenă de a ei a plecat în Finlanda la un eveniment și au convenit că merge și să îl întâlnească pe Veikko Miettinen, pentru a afla ce fel de om este.

La scurt timp, soțul artistei a venit în România. A însoțit-o pe Narcisa la un eveniment în Vama Veche, acolo unde a cântat cu fostul ei partener, Daniel Crăciun.

„L-am dus la cântare, la Vama Veche. Apropo, acolo am cântat cu Daniel, cu tatăl Dariei și a fost prima oară când s-au întâlnit. Apoi, mi-am luat eu bilet să plec la el.

Când a intrat la mine în casă prima oară, atunci când am venit de la Sinaia… cam toată casa mea e neagră și pe negru se vede orice picătură de apă și de praf.

A intrat în casă, s-a uitat, a sunat-o pe sora lui și i-a zis:poți să vii săptămâna viitoare până la mine? E farmacie aici. Dacă nu vii să mă ajuți să fac curat, nu am nicio șansă.”, a povestit Narcisa.

Narcisa și-a cunoscut socrii

Narcisa a mers în Finlanda, în vizită la părinții soțului. Artista a fost foarte bine primită și a rămas foarte impresionată de ei, în special de socrul său.

„Când m-am dus acolo, mi-a plăcut foarte tare. (…) Am fost la părinții lui și mi-a plăcut foarte tare de ei. Mi-a plăcut cum m-am simțit la ei în casă. Mi-a plăcut foarte tare de socrul meu.

A fost general de armată și a avut o funcție foarte importantă și este un tip foarte strict, foarte dur. Tatăl lui a fost comandor în armada Finlandeză, fratele lui a fost legionar, așa au crescut, așa au fost toți. Ne-am înțeles din prima. Mi-a plăcut și de soacra mea foarte tare. Am stat vreo săptămână acolo”, a mai povestit cântăreața.

Narcisa Suciu este o femeie împlinită

Narcisa Suciu și soțul ei au decis să se căsătorească în 2010. Artista a povestit că Veikko Miettinen a fost cel care a insistat să meargă la starea civilă și se simte onorată că face parte din familia lui.

„ Veikko insista să ne căsătorim. Eu nu voiam și el a zis: <<bine înțeleg că ai avut 30 de ani destul de grei, o sa îți dau 30 de ani de liniște>>. Hai să mergem la starea civilă. Și a venit într-o zi și a zis: <<am rezolvat cu data, pe 8 martie>>. Mă onorează să îi port numele și să fiu parte din familia lor.”, a spus Narcisa Suciu.

Surse: tvmania.ro, a1.ro