Cine este și cu ce se ocupă vitorul soț al Anei, fiica lui Mircea Geoană

Ana, fiica lui Mircea Geoană și Garrett, viitorul său soț, au organizat o logodnă de poveste la Palatul Mogoșoaia.

Cine este și cu ce se ocupă logodnicul Anei Geoană

Cei doi au avut alături familia, dar și foarte mulți prieteni și foști colegi de facultate. Nunta va avea loc în Veneția, în 2023, și de acest eveniment se vor ocupa socrii mari. Iată cine este și cu ce se ocupă Garrett, logodnicul Anei Geoană!

Logodnicul Anei Geoană se numește Garrett, iar cei doi au o relație de mai bine de 5 ani. Viitorul soț al Anei este un tânăr ce provine dintr-o familie destul de cunoscută în America. Garrett Cayton este nepotul unui milionar de origine poloneză, pe nume Jona Goldrich.

Familia tânărului este cunoscută pentru acțiunile umanitare pe care le face în Statele Unite.

Spre exemplu, în anul 2019, mama și mătușa lui Garrett au donat 10 milioane de dolari pentru pacienții bolnavi de Alzheimer.

Cum s-au cunoscut Ana Geoană și Garrett, logodnicul său

Ana, fiica lui Mircea Geoană, și Garrett trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de cinci ani. Cei doi s-au cunoscut în Statele Unite, fiind colegi de facultate, iar de atunci au rămas de nedespărțit.

"Ne-am cunoscut în primul an de facultate – eram în același grup extins de prieteni și am fost amici pentru primii trei ani de facultate. Apoi, în vara dintre anul trei și patru când eu făceam un stagiu în Los Angeles și el în New York, a venit pentru câteva zile în LA ca să își viziteze familia și în acele zile am petrecut mai mult timp împreună și ne-am apropiat mai mult ca prieteni. În ultima seară în LA ne-am dus la un spectacol de magie. Când s-a terminat spectacolul, m-a invitat pe scenă și a făcut un truc de magie pentru mine. În momentul acela eu m-am îndrăgostit de el, iar când am ajuns înapoi la facultate i-am propus să ieșim la masă într-o seară, doar noi doi. Am petrecut toată seara împreună și de atunci am fost nedespărțiți. Garrett se înțelege incredibil de bine cu ai mei. Este deja parte din familie. Vorbește pe Whatsapp în fiecare zi cu mama și cu tata, poate câteodată mai mult decât vorbesc eu cu ei. Iar ei îl adoră", povestea Ana Geoană, acum câteva luni, pentru life.ro.

Ana Geoană și Garrett s-au logodit la Palatul Mogoșoaia

În urmă cu câteva zile, cei doi au ales un loc cu totul special pentru a-și celebra iubirea, Palatul Mogoșoaia. Ana și Garrett au organizat o logodnă alături de familie și apropiați, urmând să facă nunta în 2023, într-o altă locație de vis: Veneția.

Cu ocazia acestui eveniment, Mircea Geoană a ținut să-i transmită un mesaj Anei pe rețelele de socializare, prin care să-și exprime mândria față de ea, numind-o cu multă dragoste “Anuca lui tata”.