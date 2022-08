Cine este și cum arată George Restivan, iubitul Adrianei Bahmuțeanu. Cei doi și-au unit destinele în fața altarului

In articol:

Cine este și cum arată George Restivan, iubitul Adrianei Bahmuțeanu. Cu siguranță cu toții se întreabă cine este bărbatul care îi va deveni soț Adrianei Bahmuțeanu.

Cine este si cum arată George Restivan, noul iubit al Adrianei Bahmuțeanu

În urmă cu câteva zile, cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu și și-au depus actele pentru cununia civilă, la doar trei luni după ce s-au cunoscut. Iată cine este și cum arată George Restivan, iubitul Adrianei Bahmuțeanu!

Evenimentul a luat prin suprindere toți fanii, așa că aceștia și-au dorit să știe cine este viitorul soț al Adrianei Bahmuțeanu.

Evenimentul a luat prin suprindere toți fanii, așa că aceștia și-au dorit să știe cine este viitorul soț al Adrianei Bahmuțeanu. Ei bine, până acum despre George Restivan, cel care-i va deveni soț Adrianei, se știe că locuiește în Statele Unite ale Americii și a venit în vacanță în România.

George Restivan și Adriana s-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune, Carmen Harra, pe care bărbatul o cunoaște de peste 14 ani. Viitorul soț al Adrianei Bahmuțeanu locuiește în America din 1999, lucrează în industria imobiliarelor și are un fiu dintr-o relație anterioară.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu

După doar trei luni de când se cunosc, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au ales să-și oficializeze relația și s-au logodit la biserică, urmând să aibă cununia civilă în scurt timp. Viitorul soț al jurnalistei a declarat că logodna a decurs fără emoții.

Citeste si: Cine este și cu ce se ocupă, de fapt, logodnicul Adrianei Bahmuțeanu, George Restivan? Cei doi au pășit în fața altarului, cu o zi în urmă

„Nu am avut emoții. Am zis că unul dintre noi trebuie să se țină tare și fără emoții. Până acum a mers totul bine (…). Am venit fără nicio așteptare și am zis că dacă e o să fie, dar mai ales cum o să vrea Dumnezeu. În mai puțin de două luni.. avem o lună și o săptămână. Mama copilului meu a decedat la 3 luni după ce a născut”, a declarat George, soțul Adrianei Bahmuțeanu, în exclusivitate, la Antena Stars, la scurt timp după ceremonia din biserică.

„Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unui prieten comun, Carmen Harra, din Califormia, pe care o cunosc de 14 ani. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că „It is the right thing, este un sentiment comun." a mai declarat George Steven, la România TV.