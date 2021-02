Cine este și cum arată iubita lui Musty Camara de la Survivor România! Prima apariție publică a Gabrielei EXCLUSIV

In articol:

Musty Camara, fratele artistului Kamara, este concurent în echipa Războinicilor la Survivor România 2021 și unul dintre cei mai liniștiți concurenți din competiție.

Gabriela, iubita lui Musty de la Survivor România 2021, prima apariție publică

Cu toate astea, Musty nu este foarte plăcut în echipa sa și a început să fie atacat din toate părțile, mai ales în consiliile de eliminare. Săptămâna trecută, Războinicul a scăpat ca prin urechile acului, după ce a fost nominalizat de aproape întreaga echipă.

Aproape toată lumea știe deja că Musty este fratele lui Kamara, dar puțini știu cine este actuala parteneră de viață a concurentului de la Survivor România 2021! Gabriela și-a făcut pentru prima dată apariția în public, la WOWbiz.ro, și a vorbit despre parcursul iubitului său în competiția fenomen de la Kanal D, dar și despre relația pe care o are cu Războinicul.( Musty de la Survivor România, mărturisiri dureroase. Fratele lui Kamara suferă cumplit pentru mama sa: „Este foarte greu să mă gândesc la...”)

Cine este Musty Camara de la Survivor România 2021. Războinicul este fratele lui Kamara

Gabriela a făcut dezvăluiri emoționante despre momentul în care l-a cunoscut pe Musty

și a spus cum au ajuns să formeze un cuplu, deși ea trăia în Republica Moldova, iar el era stabilit la acea vreme în România.

„Este un bărbat adevărat, un om cu suflet mare. Ne-am cunoscut exact acum un an, chiar pe 11 februarie. A fost o pură întâmplare, Eu mă pregăteam de lansarea unui videoclip și s-au întâmplat anumite lucruri care m-au împiedicat.

La vremea respectivă, managerul meu fiind prieten foarte bun cu Musty, a încercat să rezolve cumva această problemă și până la urmă Musty a fost persoana care m-a ajutat să rezolv problema, eu neștiind cine este el, am aflat ulterior.

L-am sunat să îi mulțumesc pentru efortul pe care l-a depus. Apoi am tot discutat prin intermediul instagramului, el fiind în România, eu fiind în Republica Moldova și pe 11 februarie anul trecut m-am trezit cu un mesaj din partea lui că a venit la mine acasă.

Iubita lui Musty Camara de la Survivor România 2021

Am crezut că e o glumă, dar apoi mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa. Ne-am întâlnit la studiourile unde face muzică împruenă cu echipa mea din Chișinău și acolo ne-am cunoscut în realitate”, a declarat Gabriela, iubita lui Musty, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Cine este Musty Camara de la Survivor România 2021! Războinicul are 3 copii cu trei femei diferite

Despre Musty nu se știau foarte multe detalii înainte de participarea la Survivor România 2021. Războinicul are acasă trei copii, cu trei femei diferite. Kamara, fratele acestuia, a spus totul despre familia concurentului emisiunii de la Kanal D.

„Merg la Survivor România în primul rând pentru cei trei copii ai mei: Yared, Noah şi Bryan. Vreau să îmi depăşesc condiţia fizică şi mentală, să mă reconectez cu natura de care îmi e foarte dor. Cu siguranţă intru într-o competiţie dură, care îmi va forţa toate limitele', a declarat el înainte de a pleca în concurs.

"Are 3 copii, sunt băieţi toţi, unul are 3 ani, altul 6 şi altul 10. El e inginer de sunet în studioul de înregistrări şi a mai cochetat cu muzica. Noi am fost 5 fraţi, iar eu îl susţin, public, pe pagina lui de instagram. Am plecat din România când el avea 3 ani şi eu 8. Avea 15 ani când a plecat în Coasta de Fildeş să înveţe să fie inginer de sunet.

Apoi a plecat în Spania, unde la 21 de ani s-a căsătorit cu o spanioloaică, a divorţat, a cunoscut alta cu care are primul copil. Acum nu e căsătorit. S-a scris că ar fi căsătorit cu Alexandra Crişan, ex-'X Factor', dar nu e adevărat.

Au un băiat împreună însă nu a fost căsătorit şi nu mai e cu ea de peste un an. Are trei copii cu trei femei diferite. El produce muzică şi mai făcea şi sunetul pe la concerte. A lucrat cu mai mulţi artişti din România. Eu îi doresc să câştige, ştiu că e un luptător, niciodată nu abandonează, are ambiţie", a povestit Kamara, fratele lui Musty de la Survivor România