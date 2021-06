Cine este și cum arată soția lui Cătălin Amarandei de la Chefi la cuțite 2021, concurentul din echipa albastră a lui chef Florin Dumitrescu

In articol:

Cătălin Amarandei are 28 de ani și este unul dintre cei mai pricepuți bucătari din sezonul 9 Chefi la cuțite 2021. El face parte din echipa lui Florin Dumitrescu și s-a descurcat de minune în dueluri și în probele individuale.

Cum arată soția lui Cătălin Amarandei de la Chefi la cuțite 2021

Pasionat de bucătărie și ambițios din fire, Cătălin Amarandei a început să lucreze de la vârsta de 14 ani. De-a lungul vieții a trecut prin multe încercări și dezamăgiri, însă nu a renunțat niciodată la visul său.

Cătălin Amarandei de la Chefi la cuțite 2021, alături de soția sa

El s-a dedicat gastronomiei și după ce a făcut cursuri de calificare a ajuns să profeseze în numeroase state. „Am lucrat în Marea Britanie la un restaurant cu specific franțuzesc, am primit un job ca sous chef la un hotel super mișto. Experiența e super faină, vedeai diferența de mentalitate dintre angajatorul străin și cel român. Nu se compară modul în care înveți gastronomie acolo cu cel de aici.

Am realizat că asta vreau să fac, să gătesc, așa că am plecat în Dublin, într-un steakhouse. Am plecat la trei rozete, pe coasta Oceanului, am primit o ofertă. Am semnat apoi un contract cu o familie înstărită din Saint Tropez, să le gătesc. Munca pentru ei era solicitantă, am început în 2016 și lucrez și în prezent”, a dezvăluit Cătălin Amarandei.

Cea mai mare susținătoare a concurentului din echipa albastră este chiar soția sa, pe nume Denisa Amarandei. Cei doi sunt îndrăgostiți și fac totul împreună, așa cum se poate observa în imaginile postate de Cătălin Amarandei pe contul personal de Instagram.

Cuplul a importalizat momente din vacanțe, iar imaginile arată cât de mult se iubesc aceștia.

Cătălin și Denisa Amarandei

Cătălin Amarandei, concurent în echipa lui Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite 2021

Cătălin Amarandei participă la emisiunea culinară Chefi la cuțite 2021 pentru a demonstra că este un bucătar desăvârșit și poate ajunge în Marea Finală.

În audiții, tânărul a ales să facă un mușchiuleț de miel în crustă de ierburi aromate cu piure de trufe și legume de toamnă, preparat care i-a impresionat pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. El a luat atunci trei cuțite din partea juraților, iar după probele din bootcamp a primit tunica albastră.