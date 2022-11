Cine este și cum arată soția lui Christian Sabbagh. Este mai tânără cu 19 ani decât celebrul prezentator

In articol:

După două căsnicii eșuate, Christian Sabbagh și-a găsit, în sfârșit, sufletul pereche. În anul 2017, celebrul prezentator TV s-a căsătorit în secret cu o frumoasă brunetă. Iată cine este și cum arată soția lui Christian Sabbagh!

Cine este și cum arată soția lui Christian Sabbagh

Soția lui Christian Sabbagh se numește Iulia Sabbagh și este mai mică decât prezentatorul cu 19 ani. Cei doi s-au cunoscut pe când Iulia avea doar 25 de ani și era studentă la medicină în Spania.

Christian Sabbagh și Iulia au împreună doi copii, Anais și Christian Jr., în timp ce prezentatorul mai are doi alți copii dintr-o căsnicie anterioară, Eduard și Yasmine.

Jurnalistul a mai trecut prin două căsnicii până să o întâlnească pe Iulia. Vedeta a divorțat după 10 ani de cea de-a doua soție, Louise, iar despre prima sa parteneră de viață se cunosc foarte puține lucruri.

Citește și: Biografie Christian Sabbagh. Vârstă, studii, carieră, copilărie. Ce amintiri are prezentatorul despre copilăria în Liban. „Dacă copilăreşti într-o asemenea ţară, nimic nu te mai sperie”

Citeste si: Ce trebuie să ai în portofel de Sfântul Andrei 2022? Vei avea noroc la muncă tot anul- kfetele.ro

Citeste si: Și-a cumpărat vechimea în muncă cu o sumă uriașă. Femeia din Iași care a făcut asta a muncit în străinătate- bzi.ro

Atunci când apar momente tensionate, Christian Sabbagh a mărturisit că el este persoana mai răbdătoare din relație, care preferă de cele mai multe ori să echilibreze situația și să o împace

pe Iulia.

„Eu sunt cel care lasă de la el, pentru că eu provoc situaţiile. Eu realizez că are nevoie de mine ca soţ, ca tata, sa duc sau să iau copiii de la gradiniţă. Am renunţat de multe ori la familie, am plecat în momente cheie din familia noastră în diferite colţuri ale lumii; ea are nevoie de soţul ei.

Există de multe ori doar cu numele şi apar inevitabil probleme, discuţii, foarte multe tensiuni şi încerc să o împac. Îmi înţelege profesia dar, la un moment dat, e normal să îşi piardă răbdarea”, declara Christian Sabbagh într-un interviu pentru OK Magazine, potrivit libertatea.ro.

Cine este și cum arată soția lui Christian Sabbagh. Este mai tânără cu 19 ani decât celebrul prezentator [Sursa foto: Facebook]

Cum și-a cunoscut Christian Sabbagh soția

Christian Sabbagh a povestit că și-a întâlnit actuala soție la Instanbul, unde Iulia era manechin într-o prezentare de modă. Prezentatorul a fost uimit pe loc de frumusețea sa, îndrăgostindu-se la prima vedere de cea care avea să-i devină soție.

Citește și: Anais Sabbagh, fata cunoscutului prezentator Christian Sabbagh, printre micile genii din Romania!

„Am cunoscut-o pe Iulia la Istanbul, era manechin într-o prezentare de modă la care fusesem invitat. Mi s-a părut fascinant că nu ştia cine sunt, pentru că trăia în Spania de foarte mulţi ani. Era foarte frumoasă şi a fost ca o lovitură de fulger când am văzut-o. Am schimbat numere de telefon, am vorbit mult timp la telefon şi am reuşit să o conving să fim împreună", spunea Christian Sabbagh în urmă cu ceva timp, scrie libertatea.ro.

Cine este și cum arată soția lui Christian Sabbagh. Este mai tânără cu 19 ani decât celebrul prezentator [Sursa foto: Facebook]

sursă: libertatea.ro