Cine este și cum arată soția lui Paul Rudd, cel mai sexy bărbat din lume

Actorul în vârstă de 52 de ani, Paul Rudd a fost desemnat de către revista People „Cel mai sexy bărbat în viață”. A devenit cunoscut în urmă cu 26 de ani când a intrepretat rolul lui Josh în comedia romantică „Clueless”, însă cine este femeia alături de care trăiește o poveste de dragoste de mai bine de 25 de

Cine este și cum arată soția lui Paul Rudd

ani.

Celebrul actor din filmele Marvel, Paul Rudd, este foarte discret atunci când vine vorba de viața privată. Acesta vorbește foarte rar despre familia lui în public, concentrându-se mai mult pe carieră.

“Nu vreau ca oamenii să știe atât de multe lucruri despre mine. Nu sunt interesat să fiu ca o carte deschisă ”, a declarat Paul Rudd în urmă cu doi ani.

Paul Rudd și frumoasa lui soție, Julie Yaeger, s-au cunoscut în urmă cu 25 de ani, atunci când s-a mutat la New York în 1996 pentru a juca în filmul „Clueless”, care i-a a adus celebritatea.

Julie Yaeger a fost prima persoană a cunoscut-o la venirea în bine cunoscuta metropolă americană. Chimia dintre cei doi a fost evidentă de prima dată, iar Paul Rudd a rămas impresionat de frumusețea și maturitatea acesteia.

Paul Rudd, împreună cu soția sa, Julie Yaeger [Sursa foto: shutterstock]

„Ea a fost prima persoană pe care am întâlnit-o la New York. Am început să vorbim și m-a surprins maturitatea ei - trecuse printr-o tragedie, la fel și eu, iar prima impresie cu care am rămas a fost: ‘Wow, aceasta este o femeie, nu o fată’”. Am fost foarte impresionat de ea și de cum a reușit să depășească obstacolele din viața ei. Avea o perspectivă asupra lumii, și încă o are, pe care cei mai mulți oameni nu o au la o vârstă atât de fragedă”, a

declarat actorul.

Timp de opt ani, Paul Rudd și Julie Yaeger au format o relație, iar în februarie 2003 au decis să se căsătorească, urmând ca la trei ani să apară primul lor copil, Jack. Cei doi mai au un copil, Darby care s-a născut în 2010.

Frumoasa soție lui Paul Rudd, Julie Yaeger, lucrează în industria filmului, ca actriță și producătoare tv, iar în trecut a fost agent de presă.

Paul Rudd desemnat „cel mai sexy bărbat în viață”

În urmă cu câteva zile, Paul Rudd a fost desemnat „cel mai sexy bărbat în viață” de revista People, o distincție ce l-a luat prin surpindere pe celebrul actor.

„Sunt conştient, suficient pentru a şti că atunci când oamenii vor auzi că sunt ales pentru asta vor spune: «Ce?»”, a declarat Paul Rudd.



Ultimul titlu de „cel mai sexy bărbat în viață” i s-a acordat actorului Michael B. Jordan, în 2020, după John Legend şi Idris Elba, în 2019, respectiv 2018.

Paul Rudd se mândrește cu o carieră în actorie de peste 30 de ani și este cunoscut în toată lumea după ce a apărut în filme și seriale, precum „Friends”, „Ant-Man”, „ Captain America: Civil War” și „Avengers: Endgame”.