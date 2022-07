In articol:

Cine este și cum arată soția lui Rareș Bogdan. Cu toții îl cunosc pe Rareș Bogdan, însă puțini știu cine este soția celebrului prezentator TV. Rareș Bogdan a activat în domeniul jurnalismului și a televiziunii, iar în 2019 a devenit politician, după ce s-a înscris în PNL.

Rareș Bogdan este căsătorit cu Florina și împreună au doi copii.

Vezi cine este și cum arată Florina, soția cunoscutului politician Rareș Bogdan!

Cine este și cum arată soția lui Rareș Bogdan

Cine este și cum arată soția lui Rareș Bogdan. Rareș Bogdan este o prezență cunoscută în lumea politică, dar și în televiziune, dar nu mulți știu cine este soția sa. Rareș Bogdan este căsătorit cu fiica omului de afaceri Vasile Andrei Vita, patronul unei mari companii de produse electronice din România. Florina preferă să rămână o prezență discretă și să se ocupe de familie, fără să se implice în lumea showbiz-ului.

Citeste si: Toată lumea îl știe pe Rareș Bogdan, dar iată cum arată soția lui! Florina Bogdan face furori pe plajă FOTO

Citeste si: Delia Matache a aflat că va avea o fetiță! Cum a reacționat artista- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Florina Bogdan, soția lui Rareș Bogdan este juristă și fostă stewardesă. Recent, politicianul a povestit în podcast-ul lui Codin Maticiuc despre viața sa personală și despre relația cu soția sa.

Rareș Bogdan a mărturisit că este pasionat de ceasuri scumpe și că soția sa i-a făcut cadou unul. El a ținut să menționeze că soția sa le are pe toate, este și sportivă și bogată.

„Acest ceas l-am primit de la soţia mea acum 7-8 ani. Soţia mea, trebuie să înţelegeţi, că este fiică de multi-milionari. Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. Şi frumoasă, ce îţi trebuie mai mult?", a spus politicianul.

Cine este și cum arată soția lui Rareș Bogdan. Politicianul a cucerit-o cu un coș de ghiocei cumpărați de la o bătrânică [Sursa foto: Facebook Florina Bogdan]

Cum a cucerit-o Rareș Bogdan pe soția sa

Florina, soția lui Rareș Bogdan, a povestit despre cum s-au cunoscut cei doi și despre cum a reușit soțul său să o cucerească. Florina a menționat că nu a fost atrasă de Rareș la prima vedere, deoarece i se părea arogant. Mai apoi însă, politicianul a reușit să-i fure inima cu... un coș de ghiocei!

Citeste si: Rareș Bogdan a câștigat procesul cu ”Fantoma în alb” de la protestele din 10 august 2018! Colonelul Paraschiv i-a cerut despăgubiri de 1 leu! EXCLUSIV

„Eu îl știam pe el, avea un magazin de telefoane în centru. Prima dată, sincer, mi s-a părut că este figurant și arogant. El este un bărbat foarte elegant, galant, era un bărbat dorit de femeile din Cluj, mie mi se părea că este cu nasul pe sus, nici prin cap nu mi-ar fi trecut vreodată că eu o să am de-a face cu el. Plus că avea atunci și mustață și nu pot să zic că, mamă, ce m-a dat pe spate. La o săptămână după ce ne-am cunoscut, am ieșit la un restaurant și venise o bătrânică cu un coș plin de ghiocei. Mi-a cumparat tot coșul respectiv cu ghiocei.”, a mărturisit Florina, potrivit playtech.ro.