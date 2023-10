Cine este Silvia Dumitrescu? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Artista își sărbătorește ziua de naștere

In articol:

Iată cine este Silvia Dumitrescu: vârstă, studii, carieră, familie. Artista își sărbătorește ziua de naștere. Află totul despre cariera ei de succes.

Silvia Dumitrescu este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică pop din România. Artista s-a născut pe data de 3 octombrie 1959, în București.

Având o pasiune pentru muzică, încă din copilărie, a început să studieze pianul la vârsta de 5 ani, la liceul de muzică George Enescu, într-o clasă de preșcolari. Mai târziu, a terminat studiile la același liceu.

În anul 1976, Silvia Dumitrescu a fost transferată la Şcoala Centrală (pe atunci Liceul de Filologie-Istorie ''Zoia Kosmodemianskaia'') pe care a absolvit-o în 1978. De asemenea, a urmat cursurile Şcolii Populare de Artă, la clasa Mihaelei Runceanu. În 2004, Silvia Dumitrescu a absolvit Facultatea de Muzică, Secţia Pedagogie.

Artista a studiat un an la secțiunea "Jazz" din cadrul Conservatorului Ciprian Porumbescu din București. Împreună cu soțul său, muzicianul Florin Ochescu, a abordat și genul blues, alăturându-se trupei acestuia. De-a lungul timpului, au susținut mai multe concerte, fiind foarte apreciați.

Silvia Dumitrescu este împreună cu celebrul muzician Florin Ochescu. Sunt căsătoriți de mai bine de 30 de ani și au împreună un fiu, pe nume Iulian. Anul acesta, artista împlinește 64 de ani.

Silvia Dumitrescu are o carieră de succes

Silvia Dumitrescu s-a lansat în lumea muzicii în anul 1985, la Festivalul național de muzică ușoară de la Mamaia '85 unde a obținut Premiul I la secțiunea „Interpretare”.

A devenit cunoscută cu piesele scrise de Adrian Enescu, Doru Căplescu, Marius Țeicu, Florin Ochescu, Virgil Popescu, Dani Constantin, Cătălin Târcolea, George Grigoriu, Dumitru Lupu, Gheorghe E. Marian. Piese precum "Nu-mi pare rău" (1985, Marius Țeicu), "Cred în tine" (1988, Adrian Enescu), "Noi am ales" (1988, Adrian Enescu), "Miracol infinit"(1989, Doru Căplescu), "Dansul" (1989, Doru Căplescu), "Lumea mea" (1995, Florin Ochescu) sunt doar câteva dintre cele mai populare.

DISCOGRAFIE:

1. Cred în tine (1990)

2.Provocare (1995)

3.Silvia Dumitrescu, Dana Bartzer, Adrian Pleșca, Dan Creimerman – Colinde (1995/2001)

4. Încrederere (1998)

5. Miracol infinit (2005)

6. Best Of Silvia Dumitrescu (2010)

7. Fiorul iubirii (2015)

8. Îl așteptăm... (2016)

9. Cred in tine- In Memoriam Adrian Enescu (2017).

De-a lungul timpului, a susținut numeroase concerte, atât în România, cât și în străinătate. În anul 2019, Silviei Dumitrescu i-a fost înmânat Premiul de Excelenţă pentru 35 de ani de activitate în Muzică, în cadrul celei de-a treia ediții a Premiilor de Excelenţă Radar de Media.

Celebra artistă, Silvia Dumitrescu este căsătorită cu Florin Ochesu, de mai bine de 30 de ani. Cei doi a împreună un fiu, pe nume Iulian.

Artista și-a cunoscut soțul în anul 1990, la o petrecere, dar nu au ieșit împreună imediat. Florin Ochesu a plecat la scurt timp în Olanda, iar când s-a întors în România, au început să vorbească și s-au împrietenit.

„Ne-am cunocut în 90, la o petrecere, el a plecat atunci în Olanda și când a revenit în țară ne-am împrietenit, apoi am plecat în Olanda în turneu și acolo ne-am logodit și acolo am și rămas însărcinată”, a povestit Silvia Dumitrescu.

Vedeta și soțul ei au o relație specială și i-a ajutat foarte mult faptul că lucrează în același domeniul, astfel au știut cum să gestioneze timpul petrecut împreună și s-au înțeles de fiecare dată când a trebuit să plece în turneu.

Căsnicia lor s-a bazat întotdeauna pe încredere absolută și iubire necondiționată, iar diferența de vârstă de 8 ani, nu a fost niciodată o problemă pentru ei.

„Încă ne iubim, încă nu ne-am plictisit unul de celălalt E vorba despre potrivire aici. El face parte din aceeași zonă a meseriei, pentru că se ocupă tot cu muzica. Suntem independenți, pentru că ne-am dat această libertate.

Nu se bagă niciunul pe felia celuilalt și totul a pornit de la încredere, respect. Bineînțeles că din prima am avut această îndrăgosteală și aceste sentimente frumoase, dar acum parcă sunt din ce în ce mai profunde”, a declarat Silvia Dumitrescu, în urmă cu ceva vreme.

Fiul Silviei a moștenit pasiunea pentru muzică de la părinți. Tânărul are 29 de ani și este pianist. Are concerte în toată lumea și se bucură de lumea muzicii, exact ca mama sa.

