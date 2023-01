Cine este Smiley? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Vezi care este numele real al artistului

In articol:

Biografie Smiley. Vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre Smiley! Vezi cum și-a început artistul cariera, cine este cea care i-a dăruit o fiică minunată, dar și ce ocupație au părinții săi.

Biografie Smiley

Smiley, pe numele său real Andrei Tiberiu Maria, are vârsta de 40 de ani și s-a născut pe 27 iulie 1983, la Pitești. Artistul a fost pasionat de muzică încă de mic copil, începând să cânte de la 10 ani.

În 2001, Smiley a acceptat să se alăture trupei Simplu, începându-și oficial cariera în muzică. În 2009, Smiley a făcut un pas important în cariera sa și a intrat în lumea afacerilor. Mai exact, artistul și-a fondat propria casă de producție. Tot în același an, Smiley a obținut Discul de Aur pentru 10.000 de albume vândute.

Doi ani mai târziu, la Romanian Music Awards, Smiley a fost desemnat „Best Male” și „Best Pop” artist, iar anul următor a lansat discul single „Dead Man Walking”, care a avut un succes răsunător atât la radio, cât și la TV.

Biografie Smiley. Vârstă, studii, carieră, familie [Sursa foto: Facebook]

Cine sunt și cu ce se ocupă părinții lui Smiley

De ani buni, Smiley este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi, însă puțini cunosc detalii despre viața sa personală. Iată cine sunt părinții artistului și cu ce se ocupă aceștia!

Tatăl lui Smiley se numește Ion Maria și a fost de profesie pilot militar. Chiar dacă tatăl artistului nu a făcut parte din lumea showbiz-ului, a avut o carieră de lăudat. Ion Maria a fost pilot de avion în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Mai apoi, tatăl lui Smiley a devenit director la o fabrică de pâine din Cernica.

Mama artistului se numește Ioana Maria și are o meserie de lăudat, cea de contabilă. Mama lui Smiley a lucrat în tinerețe la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice din Pitești. După ce fiul său și-a început cariera în muzică, femeia a preluat contabilitatea noului studio, dar și a noii case de discuri HaHaHa Production, iar cei doi lucrează împreună acum.

Cum a început povestea de iubire dintre Smiley și Gina Pistol

Smiley și Gina Pistol trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mai bine de șase ani. Cei doi au impreună o fetiță superbă, pe nume Josephine Ana-Maria. Nu mulți știu însă cum s-au apropiat și au ajuns împreună cei doi. Ceea ce i-a legat este cel puțin inedit.

În podcastul lui Horia Brenciu, Gina a povestit că toată povestea lor de iubire a pornit de la... gomboți cu prune. Cei doi discutau online, iar cea care a făcut primul pas și a propus o întâlnire a fost Gina.

"Noi vorbeam așa...ne recomandam filme, una alta, înainte să fim împreună. Îi trimiteam tot felul de meme-uri din astea funny, bancuri și-l făceam să râdă. Așa l-am agățat. Eram cu o prietenă la pensiunea părinților ei și m-a întrebat ce fac. I-am trimis o poză cu un gomboț (n.r. găluște cu prune), nu cu doi, cu unul", a povestit Gina.

Celebra prezentatoare a dezvăluit că Smiley i-a răspuns că are poftă de gomboți, așa că a inițiat o întâlnire: "Vrei să-ți fac? Când mă întorc în Bucureși îți fac", i-a transmis ea.

"I-am făcut gomboți. A fost prima oară când am făcut gomboți, dar mi-au ieșit atât de buni. El a venit la mine, avusese puțină treabă la studio și a venit la mine. Am ascultat toate albumele lui Depeche Mode pe Youtube și mâncam gomboți. Am stat vreo 3 ore și pe urmă trebuia el să plece. Și a plecat, dar s-a mai întors după aia", a spus Gina Pistol în podcastul lui Brenciu, potrivit ziare.com.

