Cine este socrul milionar al lui Rareș Bogdan. Și-a început afacerile cu doar 100 de dolari împrumutați, iar acum conduce un imperiu

Cine este socrul lui Rareș Bogdan. Politicianul Rareș Bogdan are o familie împlinită și fericită. Rareș Bogdan are o soție frumoasă, care îi este alături indiferent de situație și doi copii. Liberalul se înțelege bine și cu socrul său, cu care se mândrește de câte ori are ocazia.

Cine este socrul milionar al lui Rareș Bogdan

Iată cine este și cu ce se ocupă socrul lui Rareș Bogdan!

Cine este socrul lui Rareș Bogdan. Rareș Bogdan nu ezită să se mândrească cu socrul său. Tatăl soției sale este un om de afaceri de succes din Cluj. El deține o firmă prosperă de produse electronice, care a înregistrat un profit record în 2022, de peste 4 milioane de lei.

Socrul lui Rareș Bogdan, Vasile Vita, a început afacerile când avea doar 100 de dolari împrumutati și a reușit să construiască un imperiu.

Cine este socrul lui Rareș Bogdan. Vasile Vita a intrat în lumea afacerilor în urmă cu 30 de ani, imediat după Revoluția din 1989.

Oportunitățile pentru afaceri erau extrem de bune în acea perioadă. Românii doreau să-și cumpere televizoare color, însă acestea erau second-hand și se mai și stricau, iar piesele de schimb nu se găseau în România. La momentul acela, socrul lui Rareș Bogdan a văzut oportunitatea pentru a construi o firmă și a profitat.

“În 1991 era nevoie de orice, nu exista aproape nimic. La început am adus strict trei produse – tranzistori, diode şi filtre ceramice cu care se trăgeau în bandă televizoarele aduse din străinătate. Mergeam până în Varşovia după marfă, era obositor, călătoream şi de două ori pe săptămână cu trenul, am stat în picioare sau, uneori, dormeam pe scara de la cuşetă, ca să nu dorm direct pe podea.

Aduceam marfa în geantă, o vindeam la service-uri care reparau televizoare, mă reîntorceam. Am pornit cu un capital de 100 de dolari, şi aceia împrumutaţi. (…) După Revoluţie, televizoarele au devenit un bun la care râvnea fiecare român, mai ales cele color, dar s-au lovit de o problemă. Începuse importul de televizoare second-hand, care se mai stricau.

Nu existau piese de schimb, nu existau componente, cererea a fost foarte mare. Şi atunci am identificat această nişă şi am început cu componente electronice, o afacere în domeniul pe care îl studiasem în facultate”, a mărturisit Vasile Vita, socrul lui Rareș Bogdan, conform impact.ro.

Vasile Vita, socrul lui Rareș Bogdan [Sursa foto: Facebook]

Cine este soția lui Rareș Bogdan

Florina Bogdan, soția lui Rareș Bogdan este juristă și fostă stewardesă. Recent, politicianul a povestit în podcast-ul lui Codin Maticiuc despre viața sa personală și despre relația cu soția sa.

Rareș Bogdan a mărturisit că este pasionat de ceasuri scumpe și că soția sa i-a făcut cadou unul. El a ținut să menționeze că soția sa le are pe toate, este și sportivă și bogată.

„Acest ceas l-am primit de la soţia mea acum 7-8 ani. Soţia mea, trebuie să înţelegeţi, că este fiică de multi-milionari. Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. Şi frumoasă, ce îţi trebuie mai mult?", a spus politicianul.