In articol:

Cine este Sonia Ferrari nepoata celebrului manelist, Nicolae Guță? Cum se numea femeia înainte de operație?

Cine este Sonia Ferrari?

Sonia Ferrari, în vârstă de 28 de ani, este nepoata celebrului manelist Nicolae Guță. Tânăra a lucrat în trecut ca barman, în Austria, a terminat școala pentru management în domeniul hotelier, dar în prezent își dedică mare parte din timp cântatului.

Nepoata lui Nicolae Guță este o bucătăreasă desăvârșită și mărturisește că preparatele ei sunt de-a dreptul excepționale dacă sunt făcute cu dragoste, însă mai are o pasiune, și anume cântatul. Întrucât își dedică foarte mult timp în bucătărie, Sonia Ferrari cântă în timp ce gătește, însă marele ei vis este să ajungă la Eurovision.

„Am știut de mică faptul că trebuie să cânt. Îmi doresc foarte mult să particip la Eurovision, cred că o să fie o rampă de lansare. Cânt muzică balcanică. Eu tot timpul am visat departe. Nimic în viața asta nu trebuie să te oprească să îți îndeplinești visul”, a mărturisit Sonia Ferrari, nepoata lui Nicolae Guță, în cadrul unei emisiuni.

Citește și: Prima reacție a lui Nicolae Guță, după ce a aflat că fosta soție, Narcisa, este îngropată în datorii! Nimeni nu s-ar fi gândit că va spune asta, după atâția ani de la separare: „Am o datorie sufletească”

Cine este Sonia Ferrari. Vezi cum se numea înainte de operație, nepoata lui Nicolae Guță [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Johnny Depp: Nu mă mai gândesc la Hollywood- stirileprotv.ro

Cum se numea Sonia Ferrari, înainte de operație

Sonia Ferrari, nepoata lui Nicolae Guță, este transsexual, iar înainte de operație se numea Marcel. Acesta a investit peste 50.000 de euro în operațiile estetice și a devenit celebru peste noapte.

Totul s-a întâmplat în urmă cu 6 ani, când a decis că vrea să se transforme în femeie. Nu a mai stat pe gânduri și a început transformarea.

În prezent, Sonia Ferrari se mândrește cu un corp de zeiță și nu se sfiește să poarte doar rochițe mulate și decoltate.

„ Nu mi se pare important că sunt nepoata lui Nicolae Guţă. Da, sigur că mă ştiu bine cu familia lui, am şi cântat cu Nicolae, pe vremea când eram băiat. Nu ştiu dacă ştiţi sau dacă v-aţi dat seama, eu sunt transsexual. Mi-am dat seama încă din adolescenţă că am această latură feminină. Aceste instincte s-au dezvoltat rând pe rând, am început să mă pensez, să-mi fac unghiile, am făcut şi operaţie de schimbare de sex, în Thailanda. La toaletă a fost cel mai ciudat, am sesizat că nu mai sunt bărbat şi că trebuie să fiu femeie, să fiu mai.

În afară de operaţia în sine, au mai fost şi alte intervenţii pentru a arăta aşa cum mă vedeţi acum. Mi-am pus implanturi cu silicon, mi-am scos grăsimea de pe abdomen, mi-am îndreptat bărbia, mi-am pus buze, un aqua-filling în fese. Anul acesta îmi voi schimba însă silicoanele şi îmi voi rotunji fundul. Modelul meu este Kim Kardashian, poate nu chiar atât de extrem ca la ea, dar pe acolo. Forma aia de sirenă, cum mai vezi la Cardi B. sau Nicki Minaj. De la noi ar fi Loredana Chivu. O să-mi fac un corp de braziliancă ”, a mai spus Sonia Ferrari, în aceeași emisiune.

Citește și: Nicolae Guță face primele declarații, după ce Dana Roba, fosta lui iubită, a fost băgată în spital de propriul soț. Manelistului nu i-a venit să creadă, când a auzit că bruneta se zbate între viață și moarte: "Sincer, îmi pare rău"

Citeste si: „Sunt însărcinată” Dana Roba și fiica sa, discuție neașteptată în fața camerelor! Makeup artista a postat tot pe contul său de socializare- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Așa-numitul „pistolar” din Gorj, cel mai căutat om din România, a fost găsit de Poliție. Bărbatul era dat în urmărire generală: „Uite, la plimbare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Amănunte cutremurătoare continuă să iasă la suprafață. Dana Roba, noi detalii din căsnicia cu Daniel Balaciu. Motivul real pentru care make-up artista a fost atacată: "A premeditat totul cu ceva timp înainte"- radioimpuls.ro

Cine este Sonia Ferrari. Vezi cum se numea înainte de operație, nepoata lui Nicolae Guță [Sursa foto: Instagram]

Sonia Ferrari, prinsă la volan fără carnet de conducere

Duminică, 23 iulie 2023, nepoata lui Nicolae Guță a fost prinsă la volanul unui autoturism, fără permis de conducere. Tânăra a fost oprită de oamenii legii în zona bulevardului Pierre de Coubertin din București și a fost dusă la Secția 9 de Poliție pentru audieri suplimentare și este de așteptat să i se întocmească un dosar penal pentru conducere fără permis.

Cu toate acestea, Sonia Ferrari susține însă că nu ea se afla la volan în momentul controlului, că mașina ar fi fost, de fapt, oprită, și că nu există dovezi că ar fi încălcat legea.

„Nu am condus eu, nu am fost prinsă fără permis de conducere, a condus altcineva și asta este, am ajuns aici. Polițiștii spun... m-au oprit în momentul în care eu eram pe loc și n-au văzut cine a fost cu adevărat la volan. Ei presupun” , a mărturisit Sonia Ferrari, pentru stirilerotv.ro.

Surse: viva.ro , tacataca.prosport.ro, stirileprotv.ro