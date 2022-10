In articol:

Sorin Ilieș se numără printre cei mai buni concurenți „Chefi la Cuțite” 2022. Pentru prima dată pe parcursul celor zece sezoane ale show-ului culinar, unul dintre concurenți a reușit să primească toate cele trei cuțite de aur din partea juraților.

Cine este Sorin Ilieș de la „Chefi la Cuțite” 2022

Sorin Ilieș de la „Chefi la Cuțite"

Sorin Ilieș este concurentul de la „Chefi la Cuțite” c are a reușit performanță de a obține câte un cuțit de aur de la fiecare jurat în parte. Sorin Ilieș, în vârstă de 32 de ani, este originar din Brașov și și-a început cariera la doar 17 ani, ca barman ospătar la restaurantul familiei sale.

„Prima dată am început la 17 ani, ca barman ospătar la o mică afacere ce aparținea familiei mele. Acolo a fost primul meu contact cu clienții și, ulterior, am intrat în bucătărie. Am lucrat câțiva ani în Germania, dar cel mai greu a fost să fiu departe de casă. Asta m-a determinat ca în 2012 să fac promisiunea că nu voi mai pleca. Acum, de patru ani și jumătate lucrez la un restaurant cu tente de fine dining în Brașov”, a povestit el, potrivit antena1.ro.

Cine este Sorin Ilieș de la „Chefi la Cuțite” 2022 [Sursa foto: Facebook]

Ce părere au avut jurații despre performanța lui Sorin Ilieș

Primul chef care i-a oferit cuțitul de aur lui Sorin Ilieș a fost Cătălin Scărlătescu, urmat imediat de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Cei trei jurați au fost uimiți de preparatul concurentului care, în premieră, a primit toate cele trei cuțite de aur.

„Nici nu știu cum se procedează? Ați mai făcut asta vreodată?”, a întrebat concurentul, uimit.

Sorin Ilieș a ales totuși să meargă mai departe cu Chef Sorin Bontea: „E copleșitor. Dacă e bătaia atât de mare, nu știu ce să fac. Până când am timp să mă gândesc? O să respect planul de acasă și o să merg mai departe cu Chef Sorin Bontea”, a spus Sorin Ilieș.

„Ești primul în sezonul 10 care a luat cuțitul de aur. Și primul în 10 sezoane care a avut oferte de 3 cuțite de aur pe masă”, a concluzionat Sorin Bontea.

sursă: antena1.ro