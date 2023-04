Cine este Sorina Badea de la „Bravo, ai stil! 2023. Iată cu ce se ocupă concurenta din sezonul 8

In articol:

Cine este Sorina Badea de la „Bravo, ai stil!” 2023. Află cu ce se ocupă concurenta, la doar 23 de ani. Iată care sunt jurații emisiunii „Bravo, ai stil!”.

Cine este Sorina de la „Bravo, ai stil! 2023.

Sorina Badea este una dintre cele 10 concurente de la „Bravo, ai stil!”. Tânăra are 23 de ani, este din Ploiești și a absolvit Facultatea de Arte Plastice din cadrul Universității de Arte București (UNArte).

Concurenta de la “Bravo, ai stil!”, sezonul 8 își caracterizează stilul vestimentar ca unul îndrăzneț, bine conturat. Sorina consideră că este o fire ambițioasă, sinceră, competitivă.

Deși are doar 23 de ani, Sorina deține un atelier de creație în Ploiești și două showroom-uri de prezentare, în același timp manageriază și firma de construcții electrice moștenită de la tatăl ei.

„Am 23 de ani, locuiesc în Ploiești. Am terminat Facultatea de Modă UNARTE și gestionez afacerea tatălui meu, pe care am preluat-o ulterior. Am foarte mare încredere în mine pentru că îmi cunosc potențialul, creativitatea. Am foarte mare încredere în echipa mea de croitorese.

Sunt sigură că ținutele mele vor fi apreciate de către jurați pentru că sunt capabilă să diversific extrem de mult și să adaptez ținutele în funcție de tematicile pe care mi le-am propus de la început. Îmi place să trăiesc la un nivel extrem de înalt, acesta este motivul pentru care muncesc extrem de mult.” , a spus Sorina, conform Kanal D2.

Sorina, concurentă la Bravo, ai stil!

Sorina Badea este foarte încrezătoare în stilul ei vestimentar. Concurenta susține că finalista emisiunii „Bravo, ai stil!” trebuie să aibă creativitate, rafinament și iubire față de modă.

„Îmi doresc să fiți alături de mine și să îmi scrieți să îmi spuneți dacă vor fi pe placul vostru ținutele pe care le-am ales. Pentru această competiție o să-mi plănuiesc doar ținutele, eu sunt o fire extrem de spontană și las lucrurile să decurgă natural.

Principala calitate pe care trebuie să o aibă câștigătoarea „Bravo, ai stil!” trebuie să fie în primul rând educația, creativitatea, rafinamentul, iubirea față de modă și tot ce înseamnă partea asta de design vestimentar.

Eu consider că am aceste lucruri deci m-aș vedea o finalistă în această emisiune.”, a spus Sorina, în ediția din 2 aprilie a „Bravo, ai stil!”.

Cine sunt jurații „Bravo, ai stil!” 2023

Sezonul 8 al emisiunii „Bravo, ai stil!” a început deja pe 2 aprilie, pe Kanal D2. La masa juriului, se află 3 personalități celebre și importante din lumea modei, care le vor studia pe cele 10 concurente, până la cele mai mici detalii.

Încă din primul sezon, la masa juriului „Bravo, ai Stil!” au stat Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu. Cel de-al treilea jurat din emisiunea „Bravo, ai stil!”, de anul acesta, este Alexandru Abagiu.

„Îmi doresc spectacol total şi evoluţie vizibilă, şi pentru asta suntem şi noi, juraţii, acolo, să le impulsionăm şi să le ajutăm să găsească cele mai interesante combinaţii stilistice, în acord cu personalitatea lor.”, a spus Raluca Badulescu.

Maurice Munteanu este nerăbdător să jurizeze concurentele sezonului 8 și speră să fie plăcut surprins de ținutele tinerelor.

„După câteva sezoane în care am jurizat concurente cunoscute publicului larg, cred că a venit momentul mult aşteptat, nu numai de mine, acela de a analiza abilităţile stilistice ale unor tinere care nu s-au aflat neaparat în lumina reflectoarelor. Aştept cu nerăbdare această experienţă, cu aceeaşi curiozitate pe care, sunt convins, o are şi publicul. Aştept să fiu suprins! Placut, sunt convins!”, a declarat Maurice Munteanu.

Alexandru Abagiu a acceptat cu bucurie să stea la masa juraților, pentru sezonul 8 al emisiunii. Acesta este foarte încântat și va studia cu atenție fiecare concurentă.

„Sunt foarte fericit să mă aflu la masa Juriului <Bravo, ai stil!> şi îmi doresc să văd noua generaţie de concurente, să le înţeleg reperele, să le observ mai de aproape estetica şi să ma las suprins şi intrigat.”, a declarat Alexandru Abagiu.

