Cine este soția celebră a lui Gicu Grozav, ”călăul” lui Gică Hagi! Fotbalistul de la Petrolul l-a învins pe ”Rege” în ultima etapă din Superligă, chiar sub privirile admirative ale partenerei de viață

Gicu Grozav, ”călăul” lui Gică Hagi din ultima etapă din Superligă, este căsătorit cu handbalista de la Rapid, Sorina Tîrcă, fata celebrei Mariana Tîrcă.

Gicu Grozav, călăul” lui Gică Hagi la meciul Petrolul Ploiești-Farul Constanța! ”Ne apăsa că nu avem victorie”

În ultima etapă din Superliga României, Petrolul Ploiești a învins-o pe campioana Farul Constanța la capătul unui meci senzațional, încheiat 3-2. ”Elevii” lui Hagi reveniseră de la 0-2, însă Irobiso a adus victoria „lupilor galbeni” în prelungirile meciului.

Cel mai bun jucător al partidei avea să fie desemnat Gicu Grozav, cel care a avut și o execuție excepțională la în timpul reprizei secunde, reușind să marcheze în minutul 68.

" Un meci greu cu campioana, știam că ne va aștepta un meci greu, suntem bucuroși că am reușit prima victorie, sperăm să o ținem tot așa. Era o presiune, știm că lumea își dorește performanță la Ploiești, ne apăsa că nu aveam victorie, ne bucurăm că am reușit prima victorie în fața propriilor fani”, a spus Gicu Grozav, ”călăul” lui Gică Hagi la finalul partidei.

Gicu Grozav și soția sa [Sursa foto: Instagram]

Cine este soția celebră a lui Gicu Grozav și când s-a cununat civil cu ea

Gicu Grozav a fost susținut din tribune de frumoasa lui soție, nimeni alta decât cunoscuta handbalistă Sorina Tîrcă.

Fotbalistul de la Petrolul se iubește de mai bine de cinci ani cu Sorina, femeia cu care s-a căsătorit civil pe 31 mai 2022. Evenimentul a avut loc la Brașov, iar sportiva a strălucit atunci într-o rochie albă, scurtă, la care a ales un buchet de flori tot albe, cu câteva detalii roz.

Gicu a optat pentru un sacou albastru, la care a asortat un pantalon de culoare deschisă și o pereche de pantofi sport.

” Avem emoții, e ceva normal. Este cea mai frumoasă zi pentru noi. Sperăm să ne înțelegem bine și să avem o viață fericită”, a declarat fotbalistul, completat de partenera de viață. ”Este o zi emoționantă pe care o să o ținem minte toată viața. Pentru mine este un an fericit, după toată perioada grea prin care am trecut”, a spus fiica marei handbaliste Mariana Tîrcă, conform prosport.ro.

Gicu Grozav și soția sa [Sursa foto: Instagram]

Cum a arătat Sorina Tîrcă la nunta cu Gicu Grozav! Rochia a fost adusă din Spania

Un an mai târziu, mai exact în iulie, Gicu Grozav și Sorina Tîrcă s-au cununat și religios. Cei doi au organizat evenimentul la un hotel de lux din Brașov, iar la nuntă au sosit peste 300 de invitați.

Sorina a arătat fabulos într-o rochie de mireasă adusă special din Spania și i-a uimit pe toți atunci când, la startul petrecerii, ca dans al mirilor, a avut ca melodie ”Forever and Ever and Always”, a lui Ryan Mack.

Cum era de așteptat, la petrecere au fost prezenți o mulțime de oameni din lumea sportului, in special colegele Sorinei de la Rapid, dar și câțiva dintre cei mai buni prieteni de-ai lui Gicu Grozav de la Petrolul, în frunte cu Budescu, precum și fostul mare fotbalist Cornel Țălnar, unchiul fotbalistului.

Nașii cuplului Sorina și Gicu Grozav au fost, ca și la cununie, Ionuț, fratele lui Gicu, și Cosmina Grozav.