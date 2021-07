Cine este soția lui Benone Sinulescu. Artistul a cunoscut-o pe Elena Sinulescu în casa Ilenei Sărăroiu: "Soția mea este cel mai bun critic al meu"

Artistul a cunoscut-o pe Elena Sinulescu în casa Ilenei Sărăroiu [Sursa foto: MediaFax Foto] 12:23, iul 12, 2021 Autor: Ioana Stan

Elena Sinulescu, soția lui Benone Sinulescu, a fost mereu discretă cu viața sa și cu aparițiile în public. Deși sunt împreună de peste 40 de ani, Elena Sinulescu a avut foarte puține apariții sau ocazii în care a vorbit în public.

Cine este soția lui Benone Sinulescu. Elena Sinulescu și artistul sunt împreună de peste 40 de ani

Benone Sinulescu, alături de soția sa

Elena Sinulescu este soția, prietena și confidenta lui Benone Sinulescu de mai bine de 40 de ani. Deși ea a fost discretă cu viața sa, Benone Sinulescu a vorbit în interviu despre femeia care i-a fost alături de-a lungul vieții. Într-un interviu acordat de artist în urmă cu câțiva ani, Benone Sinulescu spunea că "este cel mai bun critic" al său și femeia care l-a completat din toate punctele de vedere.

Benone Sinulescu și soția sa, Elena Sinulescu, s-au cunoscut în casa artistei Ileana Sărăroiu.

„Ne-am luat în 1981. Anul acesta facem 40 de ani de la căsătorie. Responsabilă de relația noastră este regretata Ileana Sărăroiu. Ea ne-a făcut cunoștință, ea ne-a «nenorocit» De fapt, noi ne-am cunoscut în casa ei. Un an de zile am vorbit la telefon și mi-am dat seama că ea este femeia potrivită să stea lângă mine, o ardeleancă gospodină și aprigă.

Este un om bun, eu sunt mai al dracului! Ne înțelegem bine, ne iubim, ne tachinăm, dar am mare încredere în ea, pentru că soția mea este cel mai bun critic al meu. Țin cont de tot ce îmi spune! Dacă ar fi să o iau de la capăt, tot pe ea aș alege-o.”, a povestit Benone Sinulescu într-un interviu mai vechi.

Artistul a mărturisit și care este secretul unei căsnicii de durată.

"Elixirul dragostei! Nu știu, știu doar că există o zicală în popor: “Sacul și-a găsit peticul”. Eu am fost sacul, iar soția mea, peticul. Ne iubim ca doi tinerei, ne respectăm și ținem unul la altul. Mi-e foarte bine, pot să spun că sunt fericit.", spunea Benone Sinulescu într-un interviu pentru Revista Tango.

De ce nu are Benone Sinulescu copii. Marele regret al artistului

Benone Sinulescu, în tinerețe

Benone Sinulescu este unul dintre marii artiști ai folclorului românesc. Prin cântecele sale, dar și prin zâmbetul și pofta de viață, a adus românilor bucurie ani la rândul. Este unul dintre cei mai iubiți artiști, însă dincolo de zâmbete și de atitudia pozitivă, nea Beny are și un mare regret: nu are copii.

„Ne-am dorit foarte mult să devenim părinţi, însă viaţa nu a fost atât de darnică cu noi pe acest plan. Am avut parte de tot ce ne-am dorit, dar nu am reuşit să avem copii. Am încercat de nenumărate ori însă din nefericire soţia mea nu a putut ţine niciuna dintre cele cinci sarcini. Stiţi cum este, speranţa moare ultima, dar în viaţa nu le poţi avea chiar pe toate”, ne-a mărturisit Nea Beni.