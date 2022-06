In articol:

Cătălin Moroșanu are o căsnicie minunată cu soția sa, Georgiana, pe care o cunoaște de la doar 17 ani. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste încă din adolescență.

Cine este soţia lui Cătălin Moroşanu

Cătălin Moroșanu are una dintre cele mai longevive căsnicii din showbiz-ul românesc. Luptătorul este împreună cu soția sa încă din adolescență, de când avea 17 ani.

Moroșanu a povestit cum a început povestea sa de dragoste cu Georgiana, soția sa, mărturisind că femeia a rămas lângă el indiferent de greutățile prin care au trecut.

„Mi-am cunoscut soţia pe internet, pe vremea aceea exista un canal de chat foarte popular, MIRC. Am început să vorbim acolo foarte mult, iar prima întâlnire reală a fost în parcul din faţa poştei din Iaşi.

Ea avea 16 ani, eu 17 ani, amândoi virgini de când am început. Am rămas împreună, a fost lângă mine și când stăteam la cămin și împărțeam împreună o conservă de ton sau ceva și acum a rămas lângă mine când i-am oferit totul.

Chiar sunt norocos că am găsit-o pe soția mea și frumoasă și eu… Moartea din Carpați, uită-te la mine. Am avut norocul asta, mi-a dăruit o fetiță frumoasă. O cheamă Natalia și nu a fost niciodată de acord cu faptul că am ajuns celebru, știa care este plata, lipsa de acasă, multe sacrificii, dar a mers mai departe, am făcut un copil, o să mai facem un copil, ea este medic stomatolog, a terminat și ea 2 facultăți, Economia și Stomatologia!", declara Cătălin Moroșanu în 2019.

Cine este soția lui Cătălin Moroșanu. Cei doi au o relație de când aveau doar 17 ani [Sursa foto: Instagram]

Cum a cucerit-o Cătălin Moroșanu pe soția sa

Cătălin Moroșanu a povestit despre modul în care crede el că a cucerit-o pe Georgiana, menționând că nu frumusețea a fost factorul esențial, ci șarmul său.

„Nu am avut așa niște cuvinte alese ca să o cuceresc. Sunt un tip interesant, nu sunt banal, nu trec neobservat. Mereu femeile sunt fermecate de chestia asta, de șarm. Bărbat frumos nu sunt, dar faptul că am avut mereu acel ceva a contat foarte mult. Am cucerit-o pe vremea când nu eram celebru. Aveam 10 lei și puneam bani împreună și mâncăm napolitane”, a povestit Cătălin Moroșanu.

Georgiana l-a susținut pe Cătălin pe parcursul întregii sale cariere sportive, și, mai mult decât atât, l-a iubit necondiționat.

„Tot timpul ne-am împins unul pe altul, ne-am dorit mai multe chestii unul de la altul și uite așa resusim să ne împingem și reușim să fim o familie. Eu respect femeile din două motive: datorită mamei mele și soției mele, pentru că am văzut că există și astfel de femei", a mai spus Cătălin Moroșanu.