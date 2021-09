In articol:

Dacian Cioloș este unul dintre cele mai cunoscute personaje politice din țara noastră. Acesta a intrat cu adevărat în ochii presei de pe vremea în care a fost prim-ministrul României, și întotdeauna a vorbit despre activitatea sa politică, mai puțin despre familie.

Cine este soția lui Dacian Cioloș, Valerie Cioloș

Valerie Cioloș este o persoană discretă, căreia nu-i place să se expună public, chiar dacă soțul ei este un personaj destul de cunoscut de publicul larg. Cei doi s-au cunoscut pe vremea în care politicianu își continua studile în domeniul agronomiei la École Nationale Supérieure d'Agronomie din Rennes, Franța.

În cadrul unui interviu, Dacian Cioloș a povestit că Valerie, la vremea respectivă, vizitase deja România și astfel cu zilele care treceau, vorbind despre țara politicianului, au ajuns să formeze o relație, iar în 2000 s-au căsătorit, petrecându-și următoarele luni pe drumurile dintre România și Franța .

Valerie Cioloș, soția lui Dacian Cioloș [Sursa foto: Facebook]

„Pe soția mea, Valerie, am cunoscut-o în Franța, la școală. Am fost colegi un an. Valerie fusese înainte în România, cunoștea țara și ne-a fost foarte ușor să comunicăm. Treptat, relația noastră s-a schimbat, a devenit una puternică și, în 2000, ne-am căsătorit. Am venit în țară. Am tot fost pe drumuri între România, Franța, Bruxelles, și așa a trecut timpul.”, a spus Dacian Cioloș.

Soția politicianului este din Franța, dar la scurt timp după ce s-a căsătorit cu Dacian Cioloș a decis să se stabilească în România, profesând ca consultant independent. În urma facultății, aceasta are diploma de expert în agricultură, o meserie pe care nu o profesează, fiind implicată mai mult în proiecte ce țin de dezvoltarea leadershipului, de formare corporatistă sau coaching social.

Dacian Cioloș și Valerie Cioloș nu au copii

Dacian Cioloș și Valerie Cioloș s-au căsătorit în Pericei, județul Sălaj, iar căsnicia lor a fost una discretă. Deși sunt căsătoriți de 21 de ani, cei doi nu au nici un copil. În urmă cu câțiva ani, politicianul a declarat că amândoi îți doresc copii, dar din păcate domeniile în care lucrează nu le permite să devină părinți.

„Ne dorim copii, însă, până acum, am fost numai pe drumuri, fiecare în direcţii diferite.”, adeclarat politicianu.

Dacian Cioloș este născut pe 27 iulie 1969, în Zalău, județul Sălaj. A ocupat funcția de prim-ministru între anii 2015-2017, urmând ca în 2019 să fie ales președintele Partidului Libertății, Unității și Solidarității.

Politicianul a mai ocupat funcția de comisar european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în cadrul Comisiei Europene între 2010 și 2014, având diploma de inginer horticultor obținută în urma absolvirii Facultății de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca din 1994.